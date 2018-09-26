ВМС Незалежной уверены, что дали отпор России

Киев нашел еще одно объяснение появлению в акватории поисково-спасательного корабля "Донбасс" и морского буксира "Корец", которые прошлись под арками Крымского моста. В Незалежной считают, что таким способом страна оказала сопротивление "провокационным действиям" России и утвердила свое право на Азовское море.

Об этом заявил заместитель командира морского командования ВМС Украины Максим Кириакиди.

"Корабли сюда зашли, чтобы подтвердить суверенные права Украины на использование Азовского моря и Керченского пролива. Они будут обеспечивать свободу судоходства в акватории Азовского моря", – заявил офицер, подчеркнув, что присутствие украинских военно-морских сил в Приазовье "будет сдерживать россиян от дерзких поступков".

Кроме того, уверен Кириакиди, украинские суда обеспечат защиту экономических интересов страны и ее портов.

"Тогда люди не потеряют работу, а государство не будет терять деньги из-за провокационных действий Российской Федерации", – пояснил военный, добавив, что "Донбасс" станет краеугольным камнем базы украинского ВМФ.

"Он будет координировать действия наших сил. Будет выполнять задачи по защите независимости государства", – предупредил Кириакиди, передает "Укринформ".

Напомним, около Крыма украинские суда, направлявшиеся в Бердянск, появились 23 сентября. "Донбасс" и "Корец" на радость лидеру Незалежной Петру Порошенко прошлись под арками моста. Президент сразу же похвастался, что корабли пополнят ряды судов военно-морской базы Украины на Азове.

Тогда же глава РК Сергей Аксенов сообщил, что украинцы действовали с разрешения Росморпорта и даже попросили помощи у лоцманской службы. Суда шли в сопровождении береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ, которая действовала в соответствии с нормами международного морского права. Через несколько дней в ВМС ВСУ заявили, что корабли прошли без спроса, так как Киев не нуждается в согласии российской стороны.

Крымский мост внес свою лепту в "дележку" Азовского моря. Украине всякий раз мерещится, что РФ заблокирует доступ к акватории.