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Киев нашел еще одно объяснение появлению в акватории поисково-спасательного корабля "Донбасс" и морского буксира "Корец", которые прошлись под арками Крымского моста. В Незалежной считают, что таким способом страна оказала сопротивление "провокационным действиям" России и утвердила свое право на Азовское море.
Об этом заявил заместитель командира морского командования ВМС Украины Максим Кириакиди.
"Корабли сюда зашли, чтобы подтвердить суверенные права Украины на использование Азовского моря и Керченского пролива. Они будут обеспечивать свободу судоходства в акватории Азовского моря", – заявил офицер, подчеркнув, что присутствие украинских военно-морских сил в Приазовье "будет сдерживать россиян от дерзких поступков".
Кроме того, уверен Кириакиди, украинские суда обеспечат защиту экономических интересов страны и ее портов.
"Тогда люди не потеряют работу, а государство не будет терять деньги из-за провокационных действий Российской Федерации", – пояснил военный, добавив, что "Донбасс" станет краеугольным камнем базы украинского ВМФ.
"Он будет координировать действия наших сил. Будет выполнять задачи по защите независимости государства", – предупредил Кириакиди, передает "Укринформ".
Напомним, около Крыма украинские суда, направлявшиеся в Бердянск, появились 23 сентября. "Донбасс" и "Корец" на радость лидеру Незалежной Петру Порошенко прошлись под арками моста. Президент сразу же похвастался, что корабли пополнят ряды судов военно-морской базы Украины на Азове.
Тогда же глава РК Сергей Аксенов сообщил, что украинцы действовали с разрешения Росморпорта и даже попросили помощи у лоцманской службы. Суда шли в сопровождении береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ, которая действовала в соответствии с нормами международного морского права. Через несколько дней в ВМС ВСУ заявили, что корабли прошли без спроса, так как Киев не нуждается в согласии российской стороны.
Крымский мост внес свою лепту в "дележку" Азовского моря. Украине всякий раз мерещится, что РФ заблокирует доступ к акватории.
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