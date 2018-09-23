ВМС Незалежной отказались от пассивной роли на море

Корабли ВМС Украины "Донбасс" и "Кореец", замеченные ранее вблизи Крыма, направлялись в Азовское море, где планируется создание военно-морской базы Незалежной.

Об этом пишет "Украинский военный портал" со ссылкой на свои источники.

По словам председателя правления Украинского вооруженного центра Тараса Чмута, затеянная украинскими военными провокация позволила им перехватить инициативу и начать "свою игру" на море.

"Это, наверное, первый случай, когда ВМС Украины начал не просто реагировать на действия и шаги россиян, а сами" задавать тон игры". Ранее наша позиция была пассивна, и мы должны были играть в "их игру. Теперь же Россия должна думать, какой шаг сделать, и что же потом сделаем мы", – заявил Тарас Чмут порталу.

По его словам, действия кораблей "Донбасс" и "Кореец" стоит воспринимать не как провокацию, а как правильную и последовательную политику против оккупантов".

По данным издания, судно "Донбасс" планируется использовать для усиления инфраструктуры флота на Азовском море. На нем возможно размещение штаба будущей базы, места для проживания военнослужащих, склады и другие необходимые помещения.