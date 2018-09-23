Военные корабли Украины подошли к Крыму

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Военные корабли Украины сблизились в Крымом

Фото: Global Look Press/Twitter.com/MOD Russia
Их встретили российские пограничники

Два судна украинских Военно-морских сил подобрались к берегам Крыма настолько близко, насколько это возможно, не пересекая водную границу с РФ.

Как рассказали в пограничном управлении ФСБ по республике Крым, корабль управления "Донбасс" и буксир "Кореец", принадлежащие Незалежной, зашли в исключительную экономическую зону России и затем направились на северо-восток. 

По словам источника ТАСС в силовых структурах республики, украинские корабли движутся в сопровождении сил Погранслужбы. Между кораблями соблюдено безопасное расстояние, так что пока о каких-либо эксцессах говорить рано.

По последним данным, "Донбасс" и "Кореец" были замечены около южного побережья полуострова в Черном море, направляясь в сторону Керченского пролива.

Исключительной экономической зоной РФ называется часть морской акватории, которая находится за границами водной территории страны и прилегает к ней. В этом районе установлен режим свободного судоходства, однако у России есть особое право патрулировать акваторию в разведывательных целях.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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