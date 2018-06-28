Военные маневры Киева назвали игрой в солдатики

Последствия таких развлечений высокопоставленных лиц могут оказаться печальными

Стрельба у российских границ – это провокация, которая мгновенно может превратиться в горячий конфликт. Так глава общественной палаты республики Крым Григорий Иоффе прокомментировал военные учения, которые Киев провел накануне в Херсонской области.

Более того, артиллеристы украинских ВМС не просто устроили демонстрацию отражения атаки неизвестного противника, как обычно бывает в ходе учений. Командование Морской пехоты Военно-морских сил ВСУ прямо заявило, что у границ с Крымом Украина отрабатывает "вопросы поражения целей по позициям противника в глубине временно оккупированных территорий".

"Не дай бог, если эти планы безумного украинского руководства воплотятся в жизнь", – приводит РИА "Новости" слова Иоффе. Глава ОП подчеркнул, что Москва делает все возможное, чтобы отношения РФ с Украиной не попали в разряд "горячих". Киев же поступает совершенно наоборот.

"Им важно любое военное действие привязать к политике. Делают это они неуклюже и неловко. Иногда складывается впечатление, что высшие чины Украины просто играют в оловянных солдатиков", - отметил Иоффе. Он призвал украинских политиков вспомнить, что "это не оловянные солдатики, а живые люди", а взрослые люди на ответственных постах, заигравшись, могут довести ситуацию до предела, после которого Москва будет вынуждена ответить. "И это уже будет не игра", - указал представитель ОП.