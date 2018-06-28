Украинские диверсанты пытались взорвать российский гуманитарный конвой
Злоумышленники, решившие взорвать памятный знак "За оборону Иловайска", стоящий на въезде в город со стороны Успенки, во время прохождения рядом с ним российского гуманитарного конвоя, просчитались. Об этом сообщил источник в спецслужбе ДНР.
"Белые "КамАЗы", в момент теракта, уже подъезжали к Донецку", – цитирует его слова "Комсомольская правда".
По словам заместителя директора Государственного учреждения "Центр по хранению и выдаче гуманитарной помощи" МЧС ДНР Алексея Петрушечкина, 22 грузовика привезли из России медицинские препараты и детское питание.
"Для детей от 0 до 3 лет наши братья из России привезли 36 279 детских продуктовых наборов", – сказал он.
Всего в столицу ДНР 78-ой гумконвой МЧС РФ доставил 290 тонн груза.
Сотрудники министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики поводят следственные действия на месте происшествия.
Памятный знак "За оборону Иловайска" установлен в честь освобождения города, в котором шли бои летом 2014 года. На этой же трассе недалеко от места теракта стоит памятник российскому гуманитарному конвою, установленный в августе 2016 года.
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