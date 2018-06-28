Удар террористов был нацелен на наш гуманитарный конвой

Злоумышленники, решившие взорвать памятный знак "За оборону Иловайска", стоящий на въезде в город со стороны Успенки, во время прохождения рядом с ним российского гуманитарного конвоя, просчитались. Об этом сообщил источник в спецслужбе ДНР.

"Белые "КамАЗы", в момент теракта, уже подъезжали к Донецку", – цитирует его слова "Комсомольская правда".

По словам заместителя директора Государственного учреждения "Центр по хранению и выдаче гуманитарной помощи" МЧС ДНР Алексея Петрушечкина, 22 грузовика привезли из России медицинские препараты и детское питание.

"Для детей от 0 до 3 лет наши братья из России привезли 36 279 детских продуктовых наборов", – сказал он.

Всего в столицу ДНР 78-ой гумконвой МЧС РФ доставил 290 тонн груза.

Сотрудники министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики поводят следственные действия на месте происшествия.

Памятный знак "За оборону Иловайска" установлен в честь освобождения города, в котором шли бои летом 2014 года. На этой же трассе недалеко от места теракта стоит памятник российскому гуманитарному конвою, установленный в августе 2016 года.