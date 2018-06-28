Власти Украины загнали экономику страны в могилу
Жертвой бездумной декоммунизации, затеянной правительством Незалежной, стали не только советские памятники и символика. В стране с катастрофической скоростью разваливаются целые отрасли экономики. Под эгидой реформ происходит стремительный распад в том числе машиностроения, свидетельствуют статистические показатели.
Раньше экономику Незалежной поддерживали шесть "китов" - металлургия, АПК, химпром, машиностроение, транзит и переводы трудовых мигрантов. Однако, в ближайшем будущем их останется только три, поскольку химпром, машиностроение и транзит исчезнут, пишет "Свободная пресса".
Наиболее острая ситуация сложилась в машиностроении, где в советское время работала треть трудоспособного населения республики. В мае 2018 года заводами Украины было выпущено 442 единицы автотранспортных средств, а это на 38,8% меньше, чем в мае 2017, не говоря о показателях десятилетней давности, когда с конвейеров сошли в 90 раз больше автомобилей. Такие неутешительные цифры опубликовало объединение "Укравтопром".
Если десять лет назад Запорожский автомобилестроительный завод, экспортировавший продукцию в Россию, Польшу и центральноазиатские республики, выпускал более 200 тысяч автомобилей в год, то в последние годы он производит всего несколько тысяч автомобилей.
Из-за разрыва кооперационных цепочек с Россией простаивают и высокотехнологические машиностроительные предприятия Украины – Харьковский авиационный завод, "Южмаш", "Антонов" и "Зоря-Машпроект". А Николаевский судостроительный завод недавно был выставлен на продажу.
Если во времена правления Виктора Януковича на Украине выпускалось порядка 30−50 тысяч вагонов в год, то сегодня эта цифра равна всего нескольким тысячам. Но основным рынком сбыта для этой продукции была Россия.
Значительно пострадало украинское машиностроение и от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Ограничение доступа на рынки стран Таможенного союза демотивировало потенциальных инвесторов размещать производство на Украине, а также лишило возможности сбывать продукцию на российском рынке, отмечает издание.
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