Все хуже и хуже: Киев никак не добьется уважения Москвы
Незалежной требуется экономическое возрождение, для достижения которого стране необходимо взять новые кредиты. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Виктор Бондарь, обеспокоенный тем, что "Москва не считается с интересами Киева".
Политик уверен, что пора уходить от риторики угроз и менять "тональность" переговоров с Россией.
"Если мы за три-четыре года запустим в экономике Украины радикальные сдвиги, то, действительно, если Россия не увидит, что здесь становится лучше: здесь инфраструктура, здесь появились заводы; вот это будет ответ России, что Украина, действительно, пошла по правильному пути", – заявил политик в эфире телеканала "112 Украина", добавив, что пора прекратить воевать. "Каждый день воюем-воюем, а в результате все хуже и хуже", – сказал он.
Однако, по его мнению, экономического процветания стране удастся добиться лишь с помощью дешевых кредитов. "Заведите сюда два-три крупнейших банка американских, европейских. Дайте вздохнуть промышленности, дайте дешевые кредиты на 15 лет", – призвал он.
"Станем богатыми и крепкими – с нами начнут считаться", – в заключение подчеркнул депутат.
Отношения России и Киева ухудшились после референдума о присоединении Крыма, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ, а также после начала военной операции, которую в апреле 2014 года власти Незалежной начали против самопровозглашенных ДНР и ЛНР на юго-востоке Украины.
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