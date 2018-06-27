Киев признал поражение от Донбасса

Даже информационная война оказалась украинцам не под силу

Украинская служба пропаганды не справилась с поставленными задачами, поэтому Киев просто перекрывает каналы поступления информации из России и Донбасса, чтобы украинцы видели только те новости, которые устраивают местную власть. При этом любую нелицеприятную информацию, просочившуюся в медиапространство Украины, Киев объявляет происками российских пропагандистов.

"Это стандартный прием, – поясняет директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. – Таким образом внутренние проблемы замещаются внешними. Между тем, у граждан Украины и без всякой пропаганды растет негатив в отношении собственной власти. Режим Порошенко не выполняет тех обещаний, которые давал 4 года назад. По многим параметрам жизнь на Украине становится все хуже даже по сравнению со временами президентства Виктора Януковича, когда там тоже было "не фонтан", – отметил эксперт в интервью "Свободной прессе".

Ранее спикер украинской пропагандистской организации InformNapalm Михаил Макарук заявил, что СМИ, выходящие в ЛНР и ДНР, выворачивают наизнанку все успехи киевской власти, представляя ситуацию в черном свете. "Они стараются оперативно реагировать на каждый наш успех, вводя сюда так называемую "зраду". И у них получается. Пока что, как это ни прискорбно, в информационной войне они побеждают, поскольку и до сих пор влияют на наши массы населения", – посетовал Макарук.

Накануне на Украину не пустили российского журналиста, члена Общественной палаты РФ Евгения Примакова. Его развернули в аэропорту Борисполь, сообщив, что в течение 5 лет ему запрещено посещать Незалежную. При этом он ехал на экспертную конференцию по свободе прессы, организованную ОБСЕ.