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Украине грозит военный переворот

Фото: GLOBAL LOOK press/Oleg Pereverzev
В Незалежной заведены десятки тысяч дел по обороту неучтенного оружия

По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, сейчас по стране "гуляет" около 400 тыс. единиц неучтенного оружия с Донбасса.

"Я знаю статистику, и она ужасна. У нас в государстве за 4 последних года более 40 тыс. производств за незаконный оборот оружия... А обычно статистика отражает лишь 10% оружия", – рассказал Матиос изданию Insider.

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Он подчеркнул, что все это оружие привезли участники АТО из Донбасса. Военный прокурор считает, что обладатели этого оружия – самая крупная партия тех, кто пока не определился, но в ближайшем будущем может изменить политическую карту Украины. "Первый из таких партийцев, кто возьмет за ноги любого одиозного или узнаваемого политика и подвесит к столбу, он выиграет эти выборы под восторженные крики толпы", – предупредил Матиос.

Прокурор считает, что на Украине есть здоровые силы, которые пока не объединились и не определились со своим Аугусто Пиночетом, но он уже стучит в дверь – ищет стадион.

Реформы, которые проводит на Украине администрация Петра Порошенко, уже привели к катастрофическому обнищанию граждан. По словам депутата Верховной рады Вадима Рабиновича, зарплата у украинцев – самая низкая в Европе, а 40% экономики находится в теневом секторе.

В Киеве регулярно проходят акции протеста против политики Порошенко. На днях шахтеры устроили у здания Рады митинг, требуя выплаты задолженности по зарплате. Так что предсказания военного прокурора о возможном перевороте на Украине вполне могут сбыться.

Валентина МАЙОРОВА
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