Порошенко указали на его место

Крымские татары обозлились на президента Незалежной

Президенту Украины Петру Порошенко посоветовали заниматься своим делом и не вмешиваться в чужие. Так в Крыму отреагировали на интерпретацию национального флага крымских татар, которую сделал киевский лидер.

"Сине-золотой крымскотатарский флаг, как и сине-желтый Государственный флаг Украины, сегодня стал красноречивым символом борьбы за волю, свободу и право мирно жить в собственном доме, на своей земле, в украинском Крыму", – написал Порошенко в Facebook во вторник, 26 июня, когда крымские татары отмечают день своего флага.

Эта запись вызвала негодование жителей полуострова. "Крымские татары считают, что у президента Украины Порошенко нет морального права давать определение крымско-татарскому флагу и спекулировать на этой теме, – заявил РИА "Новости" председатель региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров. Он подчеркнул, что "крымско-татарский флаг – это символ свободы и созидания крымских татар", но – "в российском Крыму".

Флаг крымско-татарского народа в его нынешнем виде – голубое полотнище с желтой эмблемой (тамгой) в верхнем левом углу – был принят в 1917 году, сразу после революции.