Google в помощь тем, кто хочет узнать всю правду о лидере Незалежной

Поисковая система показала истинное лицо украинского президента. Оказывается, при запросе в соответствующей строке слова "поросенок", первоочередно "выскакивает" Петр Алексеевич Порошенко. Именно его биографию выдает Google.

После Порошенко второй по популярности поросенок – Фунтик. Поисковик предлагает пользователям посмотреть мультфильм, в главной роли которого выступает одноименный герой. Замыкает тройку поросячьих лидеров Бейб. Первым на это обратило внимание издание TJournal.

"Утро.ру" вслед за коллегами выяснило, что, если в Google набрать "поросенок Петр", то справа появится ссылка на послужной список и биографию Порошенко.

Кроме того, в паре с поросенком выплывает слово "мем". Этот запрос приводит к аналогичному результату – пользователь натыкается все на тот же источник.