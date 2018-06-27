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Граждане Незалежной все больше разочаровываются в самой идее присоединения к Европе. Вот и опрос общественного мнения показал, что количество желающих вступления страны в ЕС тает с каждым днем. Об этом рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко на своей странице в Facebook.
Эксперт пришел в ужас от того, что предполагаемый референдум вполне может продемонстрировать поражение сторонников присоединения страны к Евросоюзу.
"Количество украинцев, которые хотят чтобы Украина вступила в ЕС, уменьшается. Если дальше так все будет развиваться, то референдум о вступлении Украины в ЕС может оказаться с отрицательным результатом", – написал он, добавив, что не понимает, как такое возможно.
По его утверждению, за вступление проголосует значительная часть населения только в западной части страны, восточная же часть будет против такого решения.
"Наглядно: Западная Украина 79% за ЕС, Восточная Украина 29% за ЕС”, – подчеркнул он.
Комментаторы заметили, что в статистике, приведенной экспертом, отсутствуют данные по Крыму и Донбассу. "А с ними представили? А зачем нам вступать в ЕС?", – задались они вопросами.
"Это же окончательно добьет страну, будем сырьевым придатком без шансов, промышленность умрет, торговать будем вторым сортом. Наверное, люди уже все больше понимают цену евроинтеграции и делают выводы", – отметили они.
Данные, приведенные украинским экономистом, представлены социологической группой "Рейтинг", отмечает РИА ФАН.
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