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Есть с одной тарелки не будем: Украина обдала Европу презрением

Фото: GLOBAL LOOK press/Unknown
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Председатель парламентской делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев рассказал, что члены делегации отвергли приглашение генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда и не поехали на ежегодный торжественный прием.

"В условиях, когда Совет Европы экономит на бумаге для документов, не очень логичный шаг устраивать роскошные приемы на сотни людей", – написал Арьев на страничке в Facebook. 

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Арьев отметил, что Киев запросил у СЕ данные о стоимости и целесообразности банкета, внятного ответа якобы получено не было.При этом депутат добавил, что Украина добровольно пожертвовала $400 тыс. в поддержку ПАСЕ.

Чтобы не быть голословным, Арьев разместил в Сети письмо от Ягланда, в котором написано, что СЕ, несмотря на некоторую финансовую нестабильность, принял решение провести прием, так как на нем члены Парламентской ассамблеи получают возможность напрямую общаться с другими органами и учреждениями организации. 

Валентина МАЙОРОВА
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