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Незалежная воспрянет после отказа от Донбасса

Фото: Александр Кравченко/ТАСС
продолжениеДолги "Нафтогаза" раскидали по всем украинцам
Возвращение ЛНР и ДНР под киевскую юрисдикцию обернется новыми проблемами для страны

Украине следует забыть про Крым. В этом убежден бывший президент Незалежной Леонид Кравчук. Он не исключает, что когда-нибудь полуостров снова станет украинским – раз это произошло когда-то, то вполне может и повториться. Возможно, Москва решит, что такой груз не стоит ее усилий и тех денег, которые она в него вынуждена вкладывать. Возможно, будут еще какие-нибудь факторы. Но строить на этом свою политику и рассчитывать, что крымчане сами захотят в ближайшее время вернуться в Украину, Киеву не стоит.

"В теорию, что если в Украине станем жить лучше, чем живут в Крыму, то Крым вернется, не верю. Во-первых, я не знаю, когда мы станем жить лучше. Во-вторых, там 78% россиян", – указал Кравчук в интервью "Украинской правде".

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А вот с Донбассом, напротив, он предлагает киевским властям плотно работать. По мнению экс-президента, шаги, которые сейчас предпринимаются в отношении восточных территорий, неэффективны: Донецк и Луганск хлебнули свободы и никогда уже не согласятся на полное подчинение Киеву. "Эти регионы уже не будут такими, как были, и это следует помнить", – указал Кравчук.

Он согласился, что вопрос сложный, но силовыми методами его точно не решить: "Если мы попытаемся ее (территорию Донбасса) вернуть и сделать такой, как Киевская область, унитарно подчиненной, они не согласятся на это. Будет снова конфликт, и этот конфликт остановить сложно”, – предрек политик.

"Что делать? Надо посоветоваться, обсудить, может, провести референдум", – предложил Кравчук. По его мнению, одним из вариантов действий может быть и отказ от притязаний на Донбасс, который сейчас тянет Украину в яму, не дает процветать.

"Чтобы Украина развивалась спокойно и богато, мы должны отрезать от нее раковую опухоль – Донбасс", – процитировал Кравчук писателя Олеся Гончара.

В любом случае, политик уверен, что только за столом переговоров можно решить данную проблему. "Садитесь и договаривайтесь, поскольку речь идет о народах, о крови, ужасе, смерти", – призвал Кравчук.

Николай ВИКТОРОВ
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