ВСУ пустили в ход американские "Рембасс-2" в Донбассе
Украинские военные задействовали комплекс системы разведки США "Рембасс-2" во время очередной стрельбы по позициям Донецкой народной республики. Об этом сообщил начальник пресс-службы вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов.
По его словам, накануне ВСУ обстреляли населенный пункт Зайцево, в результате чего была ранена 81-летняя мирная жительница.
"Украинскими боевиками проводились испытания переданного представителями США комплекса разведывательно-сигнализационной аппаратуры "Рембасс-2", который позволяет распознать фигуру человека на расстоянии до 75 метров, вооружение и военную технику до 350 метров", – цитирует Бессонова "Донецкое агентство новостей".
Система "Рембасс-2" была разработана для оперативного и точного обнаружения скрытно передвигающихся военных объектов. Соединенные Штаты приняли комплекс на вооружение в 1990-е годы.
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