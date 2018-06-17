Украинцев оставят без трусов
Жителям города Тернополь решили запретить продажу нижнего белья в определенные дни. Муниципальные депутаты проголосовали за то, чтобы рекомендовать местным торговцам убрать из ассортимента соответствующие товары во время религиозных праздников.
Как пишет "УНИАН", инициатива принадлежит депутату Владимиру Гринде. Народный избранник пережил моральный удар, увидев, как на городском рынке люди торговали трусами в один из православных праздников. По мнению депутата, столь греховный товар следует изъять во время Пасхи, Троицы, Рождества и других дней, которые особо значимы для православных.
Большинство коллег Грины поддержали его, но глава горсовета Тернополя Сергей Начал все же решил придать более серьезное звучание поправке к закону о торговле и переименовал его в рекомендацию для предпринимателей "урегулировать торговлю во время религиозных праздников".
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