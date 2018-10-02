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На Украине "опознали" отравителя Скрипалей

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
Власти Незалежной активно уцепились за "зеленого человечка", вывозившего Януковича из страны

В Киеве ловко решили ухватиться за дело с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, чтобы еще раз напомнить миру о пресловутой руке Кремля в судьбе постмайданной Украины. Тут украинским властям накануне дал повод возбудиться беглый российский журналист Сергей Канев, поведавший историю о том, что подозреваемый британцами в распылении "Новичка" предприниматель Руслан Боширов, который якобы на самом деле Анатолий Чепига, участвовал в эвакуации в 2014 г. смещенного президента Незалежной Виктора Януковича в Крым, а затем и в РФ. За что и получил звание Героя России.

На Украине и суток не прошло, как тут же опознали офицера ГРУ. Об этом во вторник, 2 октября, отчитался перед министром по вопросам безопасности Великобритании Беном Уоллесом глава МВД Украины Арсен Аваков. Отчет о встрече представлен на сайте украинских силовиков.

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"В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что на Украине опознали одного из участников атаки в Солсбери, офицера ГРУ РФ, который был причастен к вывозу экс-президента беглеца Януковича с Украины", – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве не уточняют фамилию россиянина. А высокопоставленный британский гость отметил, что действия России в Крыму, Донбассе и Солсбери могут повториться в любой стране.

Информацию о якобы участии Боширова-Чепиги в операции по эвакуации Януковича с украинской территории прокомментировал "Комсомольской правде" бывший офицер ГРУ, майор запаса Александр Кикалов. Он-то как раз был задействован в мероприятиях по спасению лидера Незалежной в феврале 2014-го. По его словам, Януковича к российской границе вывозили исключительно офицеры его личной охраны во главе с генералом Константином Кобзарем. И показания этих людей есть в деле, открытом против экс-президента в Киеве по госизмене.

"Януковича из Киева до Харькова, до Донецка и так далее вытаскивали два с лишним десятка "личников". Сначала – на вертолете, потом – на машинах. И тащили его до границы с Россией. И только там наши люди включились в работу. Еще бы немного и Януковича расстреляли бы из крупнокалиберных пулеметов. Мы вовремя подоспели и спасли его от засад... Большего сказать не могу. Когда-то узнаете..." – сказал Кикалов.

Он добавил, что среди российских офицеров не было человека с фамилией Чепига.

Его слова подтверждает и защитник Януковича в суде Виталий Сердюк. "Попытки привязать к нашему делу Боширова и (второго подозреваемого по делу Скрипалей Александра) Петрова вызывают улыбку и свидетельствуют о нежелании автора такой информации ознакамливаться с имеющимися в открытом доступе материалами дела, в том числе данными под присягой показаниями".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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