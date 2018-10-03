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Виновность отравителей установит Скрипаль

Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
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Племянница экс-разведчика хочет взглянуть в глаза Петрову и Боширову

Руслан Боширов и Александр Петров должны иметь возможность доказать свою непричастность к инциденту в Солсбери. Об этом заявила племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Великобритании в марте этого года.

По словам Виктории Скрипаль, Лондон "повесил ярлыки отравителей" на двух граждан России, но не предъявил никаких фактов ни официальным органам РФ, ни родственникам пострадавших в Солсбери. "Доказательств их вовлеченности в инцидент до сих пор нет, ведь камер у дома Скрипалей не было", – напомнила Виктория "Известиям".

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Но просто так верить чьим-то словам женщина не видит оснований. Она готова сама разобраться в ситуации.

"Я в этом заинтересована и готова встретиться. Я хочу посмотреть им в глаза и убедиться. После встречи все станет понятно", – сказала Виктория в беседе с "Известиями".

Женщина выразила надежду, что Сергей и Юлия Скрипаль скоро выйдут на связь с семьей, и тогда ей не придется самой лететь в Великобританию. Но пока она продолжает оформлять документы для поездки. 

"Сейчас мы делаем паспорт бабушке, чтобы она тоже могла выехать, – рассказала Виктория. – Я осознаю, что если я сейчас туда поеду, то нас к ним все равно не пустят", – призналась она.

Накануне британская The Guardian опубликовала беседу своего журналиста с Сергеем Скрипалем, который якобы следит в уединении за ходом расследования, смотрит российские телепрограммы и не верит, что в организации покушения на него замешана Москва.

Со своей стороны, Петров и Боширов отвергли обвинения в покушении на Скрипаля. Они подтвердили, что были в те дни в Солсбери, но с туристическими целями.

Комментируя ситуацию, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин указал, что непрофессионально исполненное отравление Скрипаля является лишь грубой провокацией, пишет "Свободная пресса".

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Николай ВИКТОРОВ
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