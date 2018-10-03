Виновность отравителей установит Скрипаль

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Руслан Боширов и Александр Петров должны иметь возможность доказать свою непричастность к инциденту в Солсбери. Об этом заявила племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Великобритании в марте этого года.
По словам Виктории Скрипаль, Лондон "повесил ярлыки отравителей" на двух граждан России, но не предъявил никаких фактов ни официальным органам РФ, ни родственникам пострадавших в Солсбери. "Доказательств их вовлеченности в инцидент до сих пор нет, ведь камер у дома Скрипалей не было", – напомнила Виктория "Известиям".
Но просто так верить чьим-то словам женщина не видит оснований. Она готова сама разобраться в ситуации.
"Я в этом заинтересована и готова встретиться. Я хочу посмотреть им в глаза и убедиться. После встречи все станет понятно", – сказала Виктория в беседе с "Известиями".
Женщина выразила надежду, что Сергей и Юлия Скрипаль скоро выйдут на связь с семьей, и тогда ей не придется самой лететь в Великобританию. Но пока она продолжает оформлять документы для поездки.
"Сейчас мы делаем паспорт бабушке, чтобы она тоже могла выехать, – рассказала Виктория. – Я осознаю, что если я сейчас туда поеду, то нас к ним все равно не пустят", – призналась она.
Накануне британская The Guardian опубликовала беседу своего журналиста с Сергеем Скрипалем, который якобы следит в уединении за ходом расследования, смотрит российские телепрограммы и не верит, что в организации покушения на него замешана Москва.
Со своей стороны, Петров и Боширов отвергли обвинения в покушении на Скрипаля. Они подтвердили, что были в те дни в Солсбери, но с туристическими целями.
Комментируя ситуацию, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин указал, что непрофессионально исполненное отравление Скрипаля является лишь грубой провокацией, пишет "Свободная пресса".
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