Племянница экс-разведчика хочет взглянуть в глаза Петрову и Боширову

Руслан Боширов и Александр Петров должны иметь возможность доказать свою непричастность к инциденту в Солсбери. Об этом заявила племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Великобритании в марте этого года.

По словам Виктории Скрипаль, Лондон "повесил ярлыки отравителей" на двух граждан России, но не предъявил никаких фактов ни официальным органам РФ, ни родственникам пострадавших в Солсбери. "Доказательств их вовлеченности в инцидент до сих пор нет, ведь камер у дома Скрипалей не было", – напомнила Виктория "Известиям".

Но просто так верить чьим-то словам женщина не видит оснований. Она готова сама разобраться в ситуации.

"Я в этом заинтересована и готова встретиться. Я хочу посмотреть им в глаза и убедиться. После встречи все станет понятно", – сказала Виктория в беседе с "Известиями".

Женщина выразила надежду, что Сергей и Юлия Скрипаль скоро выйдут на связь с семьей, и тогда ей не придется самой лететь в Великобританию. Но пока она продолжает оформлять документы для поездки.

"Сейчас мы делаем паспорт бабушке, чтобы она тоже могла выехать, – рассказала Виктория. – Я осознаю, что если я сейчас туда поеду, то нас к ним все равно не пустят", – призналась она.

Накануне британская The Guardian опубликовала беседу своего журналиста с Сергеем Скрипалем, который якобы следит в уединении за ходом расследования, смотрит российские телепрограммы и не верит, что в организации покушения на него замешана Москва.

Со своей стороны, Петров и Боширов отвергли обвинения в покушении на Скрипаля. Они подтвердили, что были в те дни в Солсбери, но с туристическими целями.

Комментируя ситуацию, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин указал, что непрофессионально исполненное отравление Скрипаля является лишь грубой провокацией, пишет "Свободная пресса".