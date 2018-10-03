Путин назвал мертвого Скрипаля подонком

Российский лидер довольно жестко высказался об отравленном экс-полковнике ГРУ

Президент в очередной раз обозначил свою позицию по скандалу вокруг происшествия в Солсбери на пленарном заседании Российской энергетической недели.



Так, глава государства отметил, что Британия (не без помощи Украины, как выяснилось за последние дни) раскручивает дело Скрипалей искусственно, назвав Сергея Скрипаля предателем родины.

"Искусственно раздувается очередной шпионский скандал. Скрипаль просто шпион. Предатель родины", – цитирует RT лидера РФ.

Вокруг этой истории развернули целую информационную кампанию, отметил Владимир Путин.

"Есть такое понятие – предатель Родины. Вот он один из них. Представьте себе, вы гражданин своей страны, и вдруг у вас возникает человек, который предает свою страну, как вы к нему отнесетесь? Он просто подонок, вот и все", – подчеркнул он.

"Возня" между спецслужбами началась давно, заявил Путин. При этом президент сравнил работу шпионов с проституцией. Это "одна из важнейших профессий в мире", цитирует его РИА "Новости".

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта. Лондон без всяких оснований обвинил в отравлении Москву, что привело к дипломатическому скандалу.