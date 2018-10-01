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Петров не врал: появились детали о жизни "отравителя" Скрипалей

Руслан Боширов. Фото: GLOBAL LOOK press/Russia Today
Поклонник средневековых шпилей продает "химию" и интересуется смертью

Один из подозреваемых по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии действительно занимается продажей спортивного питания и биологически активных добавок. Речь идет об Александре Петрове, чью страницу удалось обнаружить в профессиональной социальной сети LinkedIn.

Тем самым подтверждается версия, которую Петров и Боширов озвучили в интервью после того, как британские следственные органы опубликовали их фото и личные данные. Два приятеля сообщили, что часто ездят в туристические поездки по Европе, а иногда летают в командировки, поскольку имеют небольшой бизнес по продаже витаминов и смесей для спортсменов.

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На странице пользователя Alexander Petrow в LinkedIn утверждается, что мужчина сотрудничает с брендом Natural Mojo с декабря 2016 года. Сейчас он занимается развитием данной сети в Германии, Австрии, Швейцарии, Италии и Польше. Указанная компания занимается производством и продажей продуктов для здоровья, в частности средствами для улучшения состояния кожи, улучшения настроения и контроля веса. В России официально продукция бренда не продается.

В резюме профессионального опыта Петрова упомянуты занятия маркетингом, налаживанием коммуникации между предприятиями и их клиентами, рекламой, работой с персоналом и мониторингом качества.

Предполагаемый отравитель агента ГРУ учился в Техническом университете Берлина и Университете Потсдама. Темой его дипломной работы была "Мотив смерти в литературе немецкого романтизма".

СМИ писали о том, что преподаватель Петрова по английскому языку рассказала, будто он поставляет нелегально ввозимую в страну продукцию высокопоставленным чиновникам. "Петров – человек, приближенный к элите. Там в этих кругах и продавал это свое питание", – поведала учительница в интервью "Комсомольской правде". По ее словам, в Солсбери вместе со своим предполагаемым подельником Русланом Бошировым Петров отправился на семинар распространителей спортпита.

В начале сентября правительство Соединенного Королевства обвинило граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова в покушении на Скрипаля. Чиновники сообщили, что подозреваемые работают на российские спецслужбы. После этого сами подозреваемые вышли на связь с журналистами и рассказали, что ездили в Солсбери "оттянуться" и посмотреть на всемирно известный собор.

О том, кем в действительности являются Петров и Боширов, появилось множество версий. По одной из них, Боширов – это не кто иной, как кадровый сотрудник российской военной разведки, Герой России, полковник Анатолий Чепига. Российские власти отрицают причастность нашей страны к отравлению Скрипалей.

Андрей ФИЛАТОВ
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