Одного из "отравителей" Скрипалей опознали

Западные СМИ нашли уникальное фото с человеком, похожим на Боширова

Руслан Боширов, которого вместе с Александром Петровым Лондон обвинил в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, – это полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига.

С таким заявление выступили The Insider и Bellingcat. По данным источника, Анатолий Владимирович Чепига родился 5 мая 1979 г. в деревне Николаевка на китайско-российской границе. Окончил с отличием Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, ДВОКУ, затем служил в 14-й бригаде, участвовал во второй чеченской войне. В декабре 2014 г. за выполнение миротворческой миссии получил звание Героя Российской Федерации.

Русланом Бошировым Чепига якобы стал после переезда в Москву, в столице он окончил Академию ГУ ВС РФ. Источник подчеркивает, что Боширова искали среди выпускников нескольких военных училищ, в которых будущих сотрудников ГРУ обучают иностранным языкам. В число этих учебных заведений вошло и ДВОКУ. На одной из фотографий выпускников, сделанной в Чечне, нашелся человек, немного похожий на Боширова.

По мнению журналистов, так как Анатолий Чепига учился в ДВОКУ, подходит по возрасту и служил в Чечне, он и есть Боширов. При этом размытое лицо на групповой фотографии не позволяет с уверенностью утверждать, что это так, и рассуждения расследователей фактически ничего не доказывают. Впрочем, это признают и сами охотники за сенсациями, написавшие, что "по этому фото сложно сделать какие-то выводы".

Ранее в СМИ появилась информация, что некий мужчина опознал в Боширове своего сослуживца. Он категорически заявил, что Руслан не мог быть причастен к отравлению в Солсбери.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском городе Солсбери в марте этого года. Лондон объявил, что за инцидент несет ответственность Россия, и назвал имена исполнителей теракта – якобы это были россияне Александр Петров и Руслан Боширов.