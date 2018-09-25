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Боширова сдали свои

Руслан Боширов. Фото: GLOBAL LOOK press/Metroplitan Police
Сослуживец подозреваемого в отравлении Скрипалей рассказал правду о его прошлом

Ценитель средневековых шпилей родился в Таджикистане и служил в секретных войсках. Об этом журналистам рассказал человек, назвавшийся одногруппником и сослуживцем Руслана Боширова, которого Лондон считает причастным к инциденту в Солсбери в марте этого года.

Таинственный информатор, представившийся Кириллом, сообщил "Комсомольской правде", что знал Боширова в юности: "Я просто учился в институте с ним. Служили вместе". По его словам, у них дружили родители, а сами они с Русланом "с одного города – Душанбе". Потом они переехали в Ростов-на-Дону, откуда Боширов перебрался в Москву.

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В последний раз, по словам одногруппника, они виделись "на собрании ветеранов, в 2014 году". Род войск, в которых он служил вместе с Бошировым, информатор назвать отказался, сославшись на "50-летнюю подписку".

Отсутствие совместных фотографий и других доказательств дружбы с Русланом Кирилл объяснил тем, что в армии все снимки были изъяты. "Когда мы вместе службу проходили, на втором году службы его перевели в другую часть. Причины я говорить не буду... Много кого переводили. И после этого – я опять же причин не буду объяснять – здесь у солдат-срочников, как принято, дембельский альбом и так далее. А в случае подобных переводов весь фотоматериал он изымается сотрудниками особого отдела, поэтому я вам даже больше скажу, что у меня дома забрали все фотографии, которые были сделаны в 95, 96, 97 и 98 году. Это вообще институтские фотографии", – поведал мужчина.

В настоящий момент информатор общается с отчимом Боширова, который живет в Ростове-на-Дону. Однако дать журналистам его контакты он отказался и заявил, что ничего не слышал о скандале вокруг отравления в Солсбери. Кирилл не верит, что его старый знакомый мог быть в этом замешан: "Кто, Руслан? Такого быть не может".

Он показал якобы единственную сохранившуюся у него фотографию Боширова, однако она имеет мало общего с человеком, который вместе с Александром Петровым выступал на телевидении и рассказывал о своей поездке в Великобританию. Более того, на кадрах из телеинтервью Кирилл указал на Петрова и сказал, что именно этот человек является Русланом Бошировым.

В марте текущего года в британском Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Спецслужбы Соединенного Королевства, сделав анализы, заявили, что они пострадали от действия нервно-паралитического вещества "Новичок", якобы разработанного в СССР. Лондон обвинил в преступлении Москву. В сентябре Скотленд-Ярд показал фотографии подозреваемых в отравлении Скрипалей, назвал их имена и сообщил, что они являются агентами российских спецслужб.

Позже два обвиняемых объяснили, что посетили Солсбери, чтобы увидеть "солсберецкий собор" и его выдающийся шпиль, о котором им рассказывали "друзья".

Андрей ФИЛАТОВ
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