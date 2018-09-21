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Фотографии "отравителей" Скрипалей исчезли

Александр Петров и Руслан Боширов. Фото: GLOBAL LOOK press/Russia Today
Дело становится все более запутанным

Чуть больше недели назад "подозреваемые" в разделившем мир на Россию и другие страны деле вышли на связь. Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью главреду RT Маргарите Симоньян.

Все это время она ждет их снимки на фоне Солсберийского собора. В момент беседы у них отсутствовали данные вещдоки.

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"Они сказали, что если найдут эти снимки, то пришлют мне их в WhatsApp", – поделилась по телефону журналист в эфире программы BBC Newsnight.

Фотографии не нашлись до сих пор.

По словам Симоньян, ее собеседники и двое с видео, которое предъявили британские правоохранители, – одни и те же люди. "Я собственными глазами увидела, что они выглядят в точности как люди на кадрах видеозаписи", — подтвердила она.

Затем Симоньян призналась, что не верит словам Боширова и Петрова, поскольку они ей чужие люди. Не доверяет она также ранее пойманным на вранье спецслужбам. В общем, как и положено журналисту, главред сохраняет нейтралитет.

"Что же касается их истории, у меня нет оснований верить им: я их не знаю, мы с ними не старые друзья. Однако у меня не больше оснований верить спецслужбам, которые прежде уже говорили неправду", – пояснила она.

Затем речь зашла о государственной пропаганде, инструментом которой ведущая ВВС назвала созданный ею телеканал. "Ваш вопрос напоминает мне типичную западную пропаганду, из-за которой люди смотрят RT", – парировала Симоньян, добавив, что интервьюируемые нервничали и очень удивлялись тому, что она не разделяет их позицию.

"Они сказали что-то вроде: "Мы пришли сюда и думали, что вы нас поддержите, а вы ведете себя, словно мы на разбирательстве в суде". Я ответила, что я там не для того, чтобы их поддерживать, я не адвокат, а журналист", – резюмировала собеседница "отравителей" Скрипалей.

Неубедительным их ответы назвал известный телеведущий Владимир Познер. Также он раскритиковал и саму Симоньян, усомнившись в ее профессионализме.

Британский Солсбери оказался в центре скандала в марте нынешнего года, когда там были обнаружены без сознания экс-шпион Сергей Скрипаль со своей дочерью Юлией. Их отравление Лондон без каких-либо объективных доказательств "повесил" на Москву, которая до сих пор обивается от его нападок.

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Оксана ПОДТУРКИНА
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