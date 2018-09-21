Не убедили: Познер усомнился в словах "отравителей" Скрипаля

Петров и Боширов не назвали основную реликвию Солсбери

Мэтр журналистики оценил работу своей коллеги Маргариты Симоньян, беседовавшей с подозреваемыми в "деле Скрипаля", а также прокомментировал сказанное героями интервью – Александром Петровым и Русланом Бошировым. По мнению Владимира Познера, разговор не удался.

Он без стеснения заявил, что с профессиональной точки зрения интервью откровенно плохое, чего он никак не ожидал от "создателя" RT. Ведь Маргарита Симоньян, отметил Познер, "умная, способная, талантливый человек".

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Не смогла главный редактор "абсолютно профессиональной телевизионной организации" выудить у "отравителей" главного. Да и они сами не внушили доверия именитому телеведущему.

"То, что их выступление в интервью меня никак не убедило – это факт", – отрезал Владимир Владимирович, добавив, что он также не верит и британцам, которые накинулись на Россию ни с того ни с сего.

"С другой стороны, я как журналист требую, чтобы мне дали доказательства. Если дадут англичане именно доказательства, то значит так и надо принимать соответствующие меры. Если они не могут дать эти доказательства, говоря, что "у нас они есть, но мы не можем их дать, потому что...", это все не работает", – цитирует его заявление сайт "Познер. Онлайн".

Журналист с солидным стажем и тремя паспортами полагает, что до тех пор, пока нет достоверных доказательств вины человека, действует презумпция невиновности. По его словам, это "политическое дело", он не доверяет "официозу никакой страны", а Боширов с Петровым попались на детали, которую нельзя было не назвать, побывав в Солсберийском соборе. Сам Познер заглядывал туда во время съемок фильма об Англии.

"Я поехал в этот собор, не потому, что он очень красивый, хотя он очень красивый, и не потому, что у него высокий шпиль, как у всякого собора, а потому что там хранится одна из трех существующих в мире копий Великой хартии вольностей 1215 года. Если говорить об истоках демократии в Англии, то вот эта Великая хартия вольностей – это она и есть. Но они (Петров и Боширов) об этом вообще ничего не сказали, хотя именно это самое главное, что есть в этом соборе. Поэтому не убедили", – резюмировал Владимир Познер.

Британский Солсбери оказался в центре скандала в марте нынешнего года, когда там были обнаружены без сознания экс-шпион Сергей Скрипаль со своей дочерью Юлией. Их отравление Лондон без каких-либо объективных доказательств "повесил" на Москву, которая до сих пор обивается от его нападок.

Чуть больше недели назад внести ясность в случившееся могли бы "подозреваемые" Александр Петров и Руслан Боширов. Однако после интервью главному редактору МИА "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян большинство зрителей отреагировали, как Познер. Впрочем, очевидно одно: "отравители" – люди из мира фитнес-индустрии, никакого отношения к спецслужбам, как уверяют англичане, не имеют.