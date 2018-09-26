Российский дипломат сцепился с премьером Британии на Совбезе ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров устроил словесную баталию с британским премьер-министром Терезой Мэй по поводу обвинений в адрес России в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.



Во время заседания Совбеза ООН обсуждался вопрос нераспространения оружия массового уничтожения. Когда пришел до Мэй дошла очередь выступать, то она, немного "размявшись" на теме использования химоружия в Сирии, ожидаемо перешла к "делу Скрипалей" и нападкам на Россию.

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"Россия позволяет себе продолжать дестабилизирующую деятельность… Соединенное Королевство стало свидетелем нарушения этих норм (запрет химического оружия – прим. Утро.ру), когда Россия применила химическое вещество на улицах Солсбери. Россия пытается идти путем отвлечения внимания от проблемы", – заявила Мэй.

Она добавила, что надеется на возвращение РФ к общемировому компромиссу о запрете на применение химоружие.

Через некоторое время слово взял Лавров. Он сразу же заметил, что Мэй снова стала утруждать себя аргументацией своих обвинений в сторону Москвы и проявила высокомерность, когда заявила о наличии 100%-ных доказательств, передает RT. Также российского дипломата возмутила наглость Лондона, с которой он выбивает признание у Москвы в применении яда "Новичок" на британской территории.

"Когда нам говорят, что вы все сами знаете, поэтому сознайтесь в том, что натворили и обещайте, что больше так делать не будете, это же детский сад", – цитирует Лаврова телеканал "360".

Он отметил, что Британия сама нарушает ряд конвенций Совета Европы, отказываясь сотрудничать с Россией в расследовании инцидента в Солбсери.