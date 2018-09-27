Захарова раскрыла информацию об одном из "отравителей" Скрипалей

Лондон безуспешно придумывает новые версии случившегося в Солсбери

Официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что сообщения зарубежных СМИ о личности подозреваемого в отравлении Скрипалей Боширове является "вбросом".

По ее словам, Лондон никак не может найти доказательства причастности Москвы к покушению на Сергея и Юлию Скрипаль. Британцы ложной информацией пытаются отвлечь внимание от расследования инцидента в Солсбери.

"Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлен сразу же после выступления Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

При этом она напомнила, что с марта этого года Лондон не смог аргументировать свои обвинения против Кремля.

Ранее издания The Insider и Bellingcat сообщили, что Руслан Боширов, которого вместе с Александром Петровым Лондон обвинил в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, – это полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига.

До этого в СМИ появилась информация, что некий мужчина опознал в Боширове своего сослуживца. Он категорически заявил, что Руслан не мог быть причастен к отравлению в Солсбери.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском городе Солсбери в марте этого года. Лондон объявил, что за инцидент несет ответственность Россия, и назвал имена исполнителей теракта – якобы это были россияне Александр Петров и Руслан Боширов.