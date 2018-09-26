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Москва уличила Лондон в сокрытии данных по "делу Скрипалей"

Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK press/Li Muzi
продолжениеРаскрыта тайна Боширова
Лавров объяснил нелогичное поведение Лондона в громком скандале

Безуспешные попытки России оказать Британии помощь в расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипалей говорят о том, что Лондон имеет некие неизвестные сведения по инциденту в Солсбери.

Об этом заявил Сергей Лавров во время выступления на заседании Совета безопасности ООН.

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"Британия упорно и неоднократно отклонялась от сотрудничества с Россией... Возникает вопрос: если не хотят сотрудничать, значит есть, что скрывать… То, как развиваются события, дает основания полагать, что нельзя исключать ничего, в том числе провокации с химоружием", – сказал Лавров.

Статья дополняется.


Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Артем ВЕСЕЛЫЙ
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