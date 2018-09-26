Лавров объяснил нелогичное поведение Лондона в громком скандале

Безуспешные попытки России оказать Британии помощь в расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипалей говорят о том, что Лондон имеет некие неизвестные сведения по инциденту в Солсбери.



Об этом заявил Сергей Лавров во время выступления на заседании Совета безопасности ООН.

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"Британия упорно и неоднократно отклонялась от сотрудничества с Россией... Возникает вопрос: если не хотят сотрудничать, значит есть, что скрывать… То, как развиваются события, дает основания полагать, что нельзя исключать ничего, в том числе провокации с химоружием", – сказал Лавров.

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