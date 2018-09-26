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Безуспешные попытки России оказать
Британии помощь в расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипалей говорят о том,
что Лондон имеет некие неизвестные сведения по инциденту в Солсбери.
Об этом заявил Сергей Лавров во время выступления на заседании Совета безопасности ООН.
"Британия упорно и неоднократно отклонялась от сотрудничества с Россией... Возникает вопрос: если не хотят сотрудничать, значит есть, что скрывать… То, как развиваются события, дает основания полагать, что нельзя исключать ничего, в том числе провокации с химоружием", – сказал Лавров.
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