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Лондон раскроет личность второго отравителя Скрипалей

Александр Петров. Фото: GLOBAL LOOK press/Russia Today
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Через неделю его имя станет известно всему миру

Власти Великобритании знают, кто на самом деле скрывается под личиной российского бизнесмена Александра Петрова. Всю подноготную второго подозреваемого в покушении на экс-разведчика Сергея Скрипаля скоро публично рассекретят.  

"Группа, которая раскрыла личность полковника Чепиги, уверена, что знает настоящее имя его младшего коллеги, который использовал псевдоним Александр Петров, и планирует обнародовать его через 7-10 дней", – сообщила в пятницу, 28 сентября, газета The Times со ссылкой на осведомленные источники.

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Ранее британская пресса распространила информацию, что Руслан Боширов, которого Лондон также считает виновным в отравлении Скрипалей, является полковником ГРУ Александром Чепигой.

Эту версию раскритиковали как эксперты, так и офицер Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), под командованием которого проходил обучение настоящий Анатолий Чепига.

"В 2001 году я выпускал курсанта по фамилии Чепига. Я сам военный и могу сказать, что информация в СМИ о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает легкой шизофренией. В ДВОКУ готовили войсковых офицеров, для выполнения боевых заданий, Чепига реально воевал в Чечне, но его не готовили для агентурных мероприятий", – рассказал председатель регионального отделения ДОСААФ Амурской области Александр Боржко РИА "Новости".

Впрочем, британская полиция уже распространила новые данные, где агенты ГРУ все-таки фигурируют. Дескать, группа отравителей состояла из трех человек: один из сотрудников российских спецслужб якобы прибыл в Солсбери заранее и следил за Сергеем Скрипалем.

В Москве все обвинения отрицают. При этом Лондон официально отверг возможность совместного расследования инцидента в Солсбери.

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Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Вера СВЕТЛОВА
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