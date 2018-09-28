Лондон раскроет личность второго отравителя Скрипалей

Через неделю его имя станет известно всему миру

Власти Великобритании знают, кто на самом деле скрывается под личиной российского бизнесмена Александра Петрова. Всю подноготную второго подозреваемого в покушении на экс-разведчика Сергея Скрипаля скоро публично рассекретят.

"Группа, которая раскрыла личность полковника Чепиги, уверена, что знает настоящее имя его младшего коллеги, который использовал псевдоним Александр Петров, и планирует обнародовать его через 7-10 дней", – сообщила в пятницу, 28 сентября, газета The Times со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее британская пресса распространила информацию, что Руслан Боширов, которого Лондон также считает виновным в отравлении Скрипалей, является полковником ГРУ Александром Чепигой.

Эту версию раскритиковали как эксперты, так и офицер Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), под командованием которого проходил обучение настоящий Анатолий Чепига.

"В 2001 году я выпускал курсанта по фамилии Чепига. Я сам военный и могу сказать, что информация в СМИ о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает легкой шизофренией. В ДВОКУ готовили войсковых офицеров, для выполнения боевых заданий, Чепига реально воевал в Чечне, но его не готовили для агентурных мероприятий", – рассказал председатель регионального отделения ДОСААФ Амурской области Александр Боржко РИА "Новости".

Впрочем, британская полиция уже распространила новые данные, где агенты ГРУ все-таки фигурируют. Дескать, группа отравителей состояла из трех человек: один из сотрудников российских спецслужб якобы прибыл в Солсбери заранее и следил за Сергеем Скрипалем.

В Москве все обвинения отрицают. При этом Лондон официально отверг возможность совместного расследования инцидента в Солсбери.