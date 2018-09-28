Был и третий: Лондон нашел нового подозреваемого в деле Скрипаля

"Российский спецагент" следил за домом Сергея и Юлии и собирал информацию для "отравителей"

Британские спецслужбы продолжают расследование отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В этот раз они утверждают, что вместе с Петровым и Бошировым Британию посещал еще один сотрудник ГРУ.

Изданию The Telegraph некий источник сообщил, что третий подозреваемый также является сотрудником ГРУ. Он якобы приехал в Солсбери задолго до инцидента и собирал разведывательную информацию, которую затем передал Петрову и Боширову.

Отмечается, что "российский спецагент" составил план переулка, где жил Скрипаль, и даже узнал какой дверью он чаще пользуется. По версии английских следователей, отравляющее вещество "Новичок" нанесли именно на входную ручку. При этом имя нового подозреваемого пока не неизвестно.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском городе Солсбери в марте этого года. Лондон объявил, что за инцидент несет ответственность Россия, и назвал имена исполнителей теракта – якобы это были россияне Александр Петров и Руслан Боширов, однако никаких доказательств до сих пор не предоставлено.