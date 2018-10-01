Киев внес свою лепту в расследование "руки Кремля" в ЧП в Солсбери

Украинские СМИ вместе с беглыми российскими журналистами упорно ищут наличие офицерских погонов у "выявленных" британским следствием якобы отравителей экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии предпринимателей Руслана Боширова и Александра Петрова. И таки нашли. Оказывается, подозреваемый Лондоном в инциденте с "Новичком" в Солсбери Анатолий Чепига (он же, по мнению некоторых исследователей, Руслан Боширов) в 2014 г. руководил операцией по вывозу в Россию смещенного в результате госпереворота на Украине президента страны Виктора Януковича.

Об этом изданию "Громадське" рассказал в понедельник, 1 октября, бывший журналист "Центра управления расследованиями" Сергей Канев, который был одним из авторов расследования The Insider и Bellingcat в отношении подозреваемых в отравлении Скрипалей россиян.

"Чепига-Боширов принимал участие в эвакуации Януковича в Россию. По крайней мере, об этом свидетельствуют мои источники. Он со своим подразделением спецназовцев прибыл в резиденцию Януковича – Межигорье. Находился там, охранял его. Оттуда они транспортировали его в Крым и в Россию", – поведал журналист.

По его данным, именно за эту спецоперацию Чепига получил звание Героя России, как и бывший охранник президента РФ Владимира Путина Алексей Дюмин.

"Потом эта личность была в министерстве обороны, а ныне – губернатор Тульской области. О Дюмине все говорят, что он преемник Путина. Также мне известно, что за эвакуацию Януковича получили награду также люди, которые в дальнейшем составили костяк ЧВК "Вагнера", – заявил Канев. И пообещал в ближайшие дни опубликовать детальное расследование по фактам участия Чепиги-"Боширова" в спецоперации по эвакуации Януковича с территории Незалежной.

Адвокат Виктора Федоровича Александр Горошинский в комментариях изданию сказал, что ему неведомы личности Боширова или Чепиги. В свою очередь, прокурор по делу о госизмене Януковича Руслан Кравченко заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть участие Боширова в эвакуации экс-президента страны, поскольку следствию неизвестно, кто с российской стороны принимал участие в данной операции.

Между тем шеф-редактор издания The Russia Insider Роман Доброхотов назвал в интервью телеканалу "112" вероятной версию о награждении Чепиги за вывоз Януковича.

"Сейчас мы можем говорить, что свое звание Чепига получил не просто за операцию на Украине, а за так называемую "Крымскую операцию". Поскольку во время операции по аннексии Крыма не происходило ничего героического, то можно предположить, что именно за эвакуацию Януковича через Крым", – убежден Доброхотов.

В конце сентября группа Bellingcat и издание The Insider обнародовали журналистское расследование, из которого следует, что Боширов якобы является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой, ранее служившим в Чечне. Авторы исследования, ссылаясь на сайт Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, где учился Чепига, утверждают, что в 2014 г. ему было присвоено звание Героя России.