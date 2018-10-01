Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В отравлении Скрипалей "обнаружен" след Януковича

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
Киев внес свою лепту в расследование "руки Кремля" в ЧП в Солсбери

Украинские СМИ вместе с беглыми российскими журналистами упорно ищут наличие офицерских погонов у "выявленных" британским следствием якобы отравителей экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии предпринимателей Руслана Боширова и Александра Петрова. И таки нашли. Оказывается, подозреваемый Лондоном в инциденте с "Новичком" в Солсбери Анатолий Чепига (он же, по мнению некоторых исследователей, Руслан Боширов) в 2014 г. руководил операцией по вывозу в Россию смещенного в результате госпереворота на Украине президента страны Виктора Януковича.

Об этом изданию "Громадське" рассказал в понедельник, 1 октября, бывший журналист "Центра управления расследованиями" Сергей Канев, который был одним из авторов расследования The Insider и Bellingcat в отношении подозреваемых в отравлении Скрипалей россиян.

По теме

"Чепига-Боширов принимал участие в эвакуации Януковича в Россию. По крайней мере, об этом свидетельствуют мои источники. Он со своим подразделением спецназовцев прибыл в резиденцию Януковича – Межигорье. Находился там, охранял его. Оттуда они транспортировали его в Крым и в Россию", – поведал журналист.

По его данным, именно за эту спецоперацию Чепига получил звание Героя России, как и бывший охранник президента РФ Владимира Путина Алексей Дюмин.

"Потом эта личность была в министерстве обороны, а ныне – губернатор Тульской области. О Дюмине все говорят, что он преемник Путина. Также мне известно, что за эвакуацию Януковича получили награду также люди, которые в дальнейшем составили костяк ЧВК "Вагнера", – заявил Канев. И пообещал в ближайшие дни опубликовать детальное расследование по фактам участия Чепиги-"Боширова" в спецоперации по эвакуации Януковича с территории Незалежной.

Адвокат Виктора Федоровича Александр Горошинский в комментариях изданию сказал, что ему неведомы личности Боширова или Чепиги. В свою очередь, прокурор по делу о госизмене Януковича Руслан Кравченко заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть участие Боширова в эвакуации экс-президента страны, поскольку следствию неизвестно, кто с российской стороны принимал участие в данной операции.

Между тем шеф-редактор издания The Russia Insider Роман Доброхотов назвал в интервью телеканалу "112" вероятной версию о награждении Чепиги за вывоз Януковича.

"Сейчас мы можем говорить, что свое звание Чепига получил не просто за операцию на Украине, а за так называемую "Крымскую операцию". Поскольку во время операции по аннексии Крыма не происходило ничего героического, то можно предположить, что именно за эвакуацию Януковича через Крым", – убежден Доброхотов.

В конце сентября группа Bellingcat и издание The Insider обнародовали журналистское расследование, из которого следует, что Боширов якобы является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой, ранее служившим в Чечне. Авторы исследования, ссылаясь на сайт Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, где учился Чепига, утверждают, что в 2014 г. ему было присвоено звание Героя России.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Доллар скоро обвалится

Российскую валюту недооценили

Вилла Киселева в Крыму вызвала скандал

Распространение сведений об имуществе известного журналиста кому-то очень не понравилось

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей