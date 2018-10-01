"Газовая принцесса" обвинила главу государства в связях с Москвой и лже-патриотизме

Предстоящие на Украине 31 марта 2019 г. президентские выборы станут политическим концом для действующего главы государства Петра Порошенко. С таким заявлением сегодня выступила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на заседании согласительного совета в Верховной раде, обратившись непосредственно к председателю фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП) Артуру Герасимову.

"Вам, уважаемые друзья, через шесть месяцев политический конец", – цитирует "Украинская правда" экс-премьера.

Как отмечает издание, перед этим грозным посылом Герасимов упрекнул Тимошенко в поддержке российских интересов в Незалежной. Лидер фракции БПП вспомнил о недавнем заявлении руководительницы "Батькивщины", в котором та пообещала ликвидировать "Нафтогаз" в случае победы на выборах. Герасимов считает, что такой шаг будет выгоден Москве, поскольку украинская компания судится с "Газпромом".

Также он обвинил "газовую принцессу" в попытках заблокировать переговоры Киева с Евросоюзом, чтобы Россия могла выиграть время для строительства проекта "Северный поток – 2".

В свою очередь, пани Тимошенко заподозрила Герасимова в использовании во время его выступления темника, спущенного от президента страны.

"Это говорит о том, что Порошенко определился, кто его главный оппонент на президентских выборах", – констатировала она.

Кроме того, Юлия Владимировна припомнила Герасимову нелицеприятный факт из его биографии, а именно то, что один из бывших лидеров ополчения Донбасса Игорь Безлер был советником у нынешнего лидера фракции БПП.

"И Артур Герасимов будет нас учить, как любить Украину вместе с Порошенко, который торгует с Россией и который служит России и прикрывается фальшивым патриотизмом", – припечатала оппонента Тимошенко.

Она снова подняла газовую тему – любимый конек сиделицы в застенках смещенного президента Виктора Януковича. По ее мнению, пан Порошенко и его окружение перед выборами, зная, что проиграют, попытаются скупить за бесценок почти половину газотранспортной системы Украины. Тимошенко объяснила свое недавнее предложение относительно ликвидации "Нафтогаза" тем, что намерена лишь отстранить компанию от посредничества на рынке газа, однако планирует оставить ее как юридическое лицо, дабы продолжать взимать долги с "Газпрома".

Необходимо добавить, что сейчас по всем опросам и мнению социологов Тимошенко является одним из фаворитов президентской гонки.

