Жители Незалежной приготовили тазики

Горячую воду отключили по всей стране. При этом не с утра до вечера, а сразу на 3-4 дня. В одних городах Незалежной отчет начался сегодня, другим – повезло меньше.

Горячего водоснабжения украинцы лишились благодаря "Нафтогазу". Поговаривают, что компания попросту перекрыла газовый вентиль, поэтому прекратился нагрев воды.

Официальная причина – истечение срока действия прежних договоров между "Нафтогазом" и поставщиками. В топливной компании готовятся к подписанию новых, поэтому процесс поставки газа притормозили. Без документов раздавать потребителям голубое топливо никак нельзя.

"Кабмин продлил свое решение по ценам только в пятницу вечером, опубликовано оно в субботу. Сегодня подписываем договоры. Мы не можем присылать договоры до решения Кабмина", – объяснили в НАК "Обозревателю".

Кстати, киевляне слезно просили дать горячую воду еще на прошлой неделе. Неоднократно писали об этом мэру украинской столицы Виталию Кличко, пока тот пел и играл на гитаре. Он, в свою очередь, заверял, что жители части города могут спать спокойно – горячая вода туда придет до начала октября. Но, как показывает практика, обманул ожидания своего народа.

В газовую полемику вмешалась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. По ее словам, "Нафтогаз" канет в Лету, как только выудит газпромовские денежки по Стокгольмскому арбитражу. Впрочем, свою идею Тимошенко озвучивала и ранее.

"Нафтогаз" как юридическое лицо, а не как посредник на рынке газа, будет действовать до тех пор, пока Россия не оплатит последнюю копейку, которую задолжала", – успокоила Тимошенко, говорится на сайте политсилы.

После чего, пояснила она, голубое топливо будет поступать от госпредприятия "Укргаздобыча". Таким образом претендент на президентское кресло собирается искоренить коррупцию в стране и сэкономить деньги потребителей, снизив тарифы минимум вдвое.

Напомним, в феврале 2018 г. Стокгольмский арбитражный суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" неустойку за сокращение транзита газа. С учетом взаимных требований первый оказался должен Украине $2,56 миллиарда. В следующем месяце приговор был обжалован, а в мае "Газпром" потребовал полной отмены "транзитного" решения. В конце мая – начале июня "Нафтогаз" уведомил о начале взыскания штрафа через арест европейских активов "Газпрома" в Швейцарии, Британии и Нидерландах. В середине июня российский газовый концерн сообщил, что добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража.