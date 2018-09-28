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Украина избавится от "Нафтогаза"

Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Тимошенко сделала жесткое заявление

Компанию "Нафтогаз" нужно ликвидировать – она просто ненужный посредник, считает Юлия Тимошенко.

Выступая на брифинге партии "Батькивщина", Тимошенко подчеркнула, что если она станет президентом Украины, то ликвидирует и саму компанию, и все посреднические структуры, которые та создает.

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По словам Юлии Владимировны, партия уже зарегистрировала в Верховной раде законопроект, запрещающий проводить какие-либо манипуляции с газотранспортной системой Украины.

Заявления руководства "Нафтогаза" о целесообразности продажи доли украинской ГТС международным партнерам политик назвала "аферой столетия".

"Петр Алексеевич хочет через подставных лиц забрать ее себе, поэтому они сообщили о намерении продать 49% ГТС", – приводит RT слова Тимошенко. 

"Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная компания по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа. 

Валентина МАЙОРОВА
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