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Москва обвинила власти Киева в попустительстве

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
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Россия заставит Украину ответить за нападение на свое торгпредставительство

МИД РФ направил ноту протеста ведомству Незалежной из-за нападения радикалов на свое торговое представительство в Киеве. Россия назвала акцию мерзкой и заявила, что все причастные дорого за это ответят. 

В четверг, 27 сентября члены запрещенных радикальных группировок устроили ужасную выходку в отношении российских дипломатов. Они забросали учреждение дымовыми шашками, исписали ограду оскорбительными словами, разгромили припаркованные машины. 

"Вся эта мерзкая акция сопровождалась нецензурной бранью и оскорблениями в адрес России и ее руководства. По счастливой случайности никто из дипломатов не пострадал", – отметили в ведомстве. 

Россия посчитала случай нарушением Украиной Венской конвенции о дипломатических отношениях и прямым доказательством попустительства украинских властей набирающего силу агрессивного национализма с нацистским оттенком. " Видимо, таким образом украинское руководство понимает "европейские демократические ценности", о которых оно трубит на каждом углу", – указали в ведомстве. 

 В связи с этой провокацией 28 сентября в МИД России был вызван советник-посланник Посольства Украины в Москве, которому была вручена нота протеста. 

Марина МОНРО
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