В Донбасс привезли убийцу российских танков

Киев грозится расправиться с Москвой "Буцефалом"

Новый украинский БТР-4 "Буцефал" привезли в зону проведения Операции объединенных сил (ООС), как сейчас в Киеве называют войну на юго-востоке Украины.

Как утверждается на странице в странице ООС в Facebook, новейший украинский бронетранспортер, "которого боятся враги", может противостоять танкам Т-72, стоящим на вооружении армии РФ.

Машина вооружена 30-миллиметровой пушкой с автоматической системой управления огнем и боевым модулем с ракетами "Стугна". Видимо, они, по мнению украинских военных, и должны наводить ужас на российских танкистов. Заместитель командира роты Сергей уверяет, что если "Буцефал" первым обнаружит российский танк, он его уничтожит.

По всему периметру БТР защищен специальными экранами, которые якобы выдерживают выстрел из РПГ.

Остается только догадываться, сколько "Буцефалов" привезли в Донбасс. Возможно, только один для создания видеоролика и пиара.

На данный момент полсотни БТР числится за Нацгвардии, в ВСУ их крайне мало. Хотя, по данным Минобороны Украины, армия заказала более 150 машин. Еще 60 БТР-4 украинцы продали иракцам, которые, к слову, остались недовольны качеством их сборки.



По мнению военных экспертов, БТР-4, собранный на знаменитом Харьковском заводе имени Малышева, – это шаг вперед по сравнению с БТР-70 и БТР-80. Но, разумеется, машина не идет ни в какое сравнение с новым российским бронетранспортером "Бумеранг".

Что касается утверждения, что "Буцефал" сможет противостоять пушке Т-72Б3, то оно, мягко говоря, весьма спорно.