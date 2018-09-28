В Европу придут "российские сапоги": Украина пугает войной

Пропагандист Незалежной шлет проклятия

Разговоры вокруг введения миротворцев в Донбасс активно ведутся в прессе. Однако, по мнению экспертов, о нем со спокойной совестью можно забыть на год – до парламентских выборов, которые намечены на конец октября 2019 года.

Межу тем некоторые политологи и вовсе сомневаются в минском процессе и не верят, что долгожданные гости появятся в ДНР. К примеру, украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон считает, что минское соглашение уже "не работает", поэтому процедуру "пора сворачивать".

"Я говорил даже Леониду Кучме, что ему надо выходить из этого процесса. Он мне сказал, что от него там и так ничего не зависит, что он сидит там абсолютно бесполезно, потому что Украина ему не дает никаких полномочий", – пояснил украинский пропагандист в эфире телеканалу "112".

Гордон раскритиковал процесс, назвав его подход "псевдогосударственным", поскольку до него дошла информация о том, что представителям контактной группы не оплачивается даже проезд.

"Видимо, для нашего правительства эта война очень выгодна, раз они такое творят. Ладно, вернемся к восстановлению мира в Донбассе. До парламентских выборов ничего не будет, как я уже говорил, тем более, что Европа относится по отношению к Украине предательски!" – высказался журналист.

По его мнению, Европа сдала Незалежную со всеми потрохами. Поэтому про себя Гордон частенько произносит скверные пожелания.

"Когда я смотрю выступления европейских лидеров, то я им хочу сказать лишь одно: пусть к вам придут российские кирзовые сапоги, чтобы вы на своей шкуре почувствовали каково это, когда к тебе домой приходят и забирают у тебя часть территорий", – подытожил украинец.

К слову, сегодня один из подписантов минских соглашений второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что в критическом возрасте оставит Трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе, чтобы дать дорогу молодым и не занимать чужое место. Об этом он рассказал в беседе агентству "Интерфакс – Украина".