Горите за Крым: российский полуостров разъярил радикалов

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ЧП случилось в Житомире. Кафе "ShariKava" уже давно раздражает членов запрещенной в РФ группировки С-14. По их словам, сеть кофеен принадлежит "ватникам". Такие выводы радикалы, видимо, сделали, обнаружив на сайте сети карту Незалежной без Крыма.
Российский полуостров лишил активистов остатков рассудка. Если раньше они просто занимались вандализмом и оставляли на стенах и окнах кафе негодующий вопрос "Чей Крым", то теперь пошли дальше. Сегодня они начали швырять в заведение дымовые шашки. Посетителям и сотрудникам пришлось срочно бежать на улицу. К счастью, никто не пострадал, пишет "Журнал Житомира". На место приехали полиция и пожарные.
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