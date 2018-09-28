Горите за Крым: российский полуостров разъярил радикалов

Невменяемые активисты едва не сожгли людей

ЧП случилось в Житомире. Кафе "ShariKava" уже давно раздражает членов запрещенной в РФ группировки С-14. По их словам, сеть кофеен принадлежит "ватникам". Такие выводы радикалы, видимо, сделали, обнаружив на сайте сети карту Незалежной без Крыма.

Российский полуостров лишил активистов остатков рассудка. Если раньше они просто занимались вандализмом и оставляли на стенах и окнах кафе негодующий вопрос "Чей Крым", то теперь пошли дальше. Сегодня они начали швырять в заведение дымовые шашки. Посетителям и сотрудникам пришлось срочно бежать на улицу. К счастью, никто не пострадал, пишет "Журнал Житомира". На место приехали полиция и пожарные.