Кровавый путь Тимошенко к власти

Политик пробивалась к президентскому креслу всеми доступными путями

Новым президентом Украины может стать Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют социологические опоросы, которые проводятся в Незалежной перед выборами.

На сегодняшний день, как отмечается в соцопросе, проведенном Центром "Социальный мониторинг", Украинским институтом социальных исследований им. Яременко (УИСИ), Институтом анализа и прогнозирования (ИАП), а также Киевским пресс-клубом, ее рейтинг почти вдвое превышает показатели действующего президента. 13% против 7,1%, пишет издание "112.ua".

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Кто же такая Юлия Владимировна и как из днепропетровской девочки Юли Григян она превратилась в "женщину с косой", которая борется за власть всеми способами?

На политической арене Тимошенко появилась в конце 1999 года, когда была назначена вице-премьером по теплоэнергетическому комплексу в правительстве Виктора Ющенко. Однако ее действия на этом посту не понравились команде президента Леонида Кучмы и в начале 2001 года ее не только выгнали из правительства, но и впервые арестовали. Правда, на этот раз арест длился всего 42 суток.

Следующие два года Юлия посвятила борьбе с "обидчиками" и, объединившись с Виктором Ющенко, начала борьбу за то, чтобы посадить его в президентское кресло. При этом, в правительстве ей было обещано место премьер министра. Это стремление обернулось для украинцев "Оранжевой революцией", сменой власти и получением дамой долгожданного портфеля. Однако и на этом месте она не удержалась. Через шесть с небольшим месяцев ее выгнали из кресла премьера.

В 2007 году Тимошенко вновь получила шанс на власть. Она во второй раз стала премьером. Но "газовое дело" и противостояние новому президенту Виктору Януковичу не только лишили ее поста, но и вновь привели в тюрьму в 2011 году.

Заключенная упорно продолжала вести борьбу с лидером Украины из "застенков". При этом она вовсю использовала положение "слабой обиженной женщины". На волю доносились сведения о том, что у Юли отказали ноги, "головокружение, идёт кровь из носа, немеет левая рука".

После свержения власти Януковича, 22 февраля 2014 года она триумфально покинула тюрьму на инвалидной коляске, но в сапогах на высоком каблуке. Однако, правительство Порошенко, видимо, не дало ей тех благ, на которые она рассчитывала, и она вновь встала в "оппозицию".

Теперь Юлия Тимошенко возглавляет список кандидатов на выборах президента.