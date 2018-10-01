Нибиру
- Уже здесь: Нибиру засекли под Новороссийском
- Землетрясение в Индонезии случилось из-за приближения Нибиру
- Советский корабль летал на Нибиру
ВМС Украины обнародовали видео, на котором показан пролет якобы российского истребителя Су-27 в непосредственной близости от украинских кораблей.
В подписи к видео сообщается, что суда военно-морских сил Незалежной в этот момент выполняли задания в ходе стратегических учений "Казацкая воля – 2018".
Как пишет РИА "Новости", на данный момент нет никаких подтверждений того, что данный Су-27 принадлежит ВКС России.
Накануне, 30 сентября, на своей странице в Facebook волонтер Виталий Панич разместил другое видео – на нем самолет военно-воздушных сил Украины так низко пролетел над аэродромом "Староконстантинов" в Хмельницкой области, что чуть не задел лежащего на земле человека, а у стоящего рядом борта сорвало чехол. При этом голос за кадром жалуется, что "сейчас опять стекла повылетают". Отмечается, что самолет Су-24МР принадлежит 7-й бригаде тактической авиации ВВС Украины.
Российскую валюту недооценили
Распространение сведений об имуществе известного журналиста кому-то очень не понравилось