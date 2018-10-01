ВКС РФ проинспектировали учения "Казацкая воля – 2018"

ВМС Украины обнародовали видео, на котором показан пролет якобы российского истребителя Су-27 в непосредственной близости от украинских кораблей.

В подписи к видео сообщается, что суда военно-морских сил Незалежной в этот момент выполняли задания в ходе стратегических учений "Казацкая воля – 2018".

Как пишет РИА "Новости", на данный момент нет никаких подтверждений того, что данный Су-27 принадлежит ВКС России.

Накануне, 30 сентября, на своей странице в Facebook волонтер Виталий Панич разместил другое видео – на нем самолет военно-воздушных сил Украины так низко пролетел над аэродромом "Староконстантинов" в Хмельницкой области, что чуть не задел лежащего на земле человека, а у стоящего рядом борта сорвало чехол. При этом голос за кадром жалуется, что "сейчас опять стекла повылетают". Отмечается, что самолет Су-24МР принадлежит 7-й бригаде тактической авиации ВВС Украины.