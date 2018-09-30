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Весь флот смеялся: украинцы опозорились под Крымским мостом

Фото: Global Look Press/most. life
Новое видео о "подвиге" ВМС Незалежной разоблачили в Сети

Проход корабля "Донбасс" и морского буксира "Корец" на Украине сочли достойным поводом для гордости в противостоянии с могущественным "агрессором" и сняли целый репортаж с палубы плавучей мастерской во время его рейда.

Видео опубликовал Youtube-канал "Военное телевидение Украины".

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В сюжете рассказывается о том, как бравые украинские суда сумели пройти под Крымским мостом несмотря находившиеся по близости корабли Погранслужбы РФ, от которых они ожидали "ставшие привычкой" провокации. 

Серьезный тон повествования журналистов о "триумфе" украинских ВМС на Азовском море вызвал смех в соцсетях. Пользователи напомнили о некоторых обстоятельствах, которую журналисты умолчали (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Две калоши.  Баржу на тросу буксировали так, что весь ЧФ РФ смеялся… "Дозвол" на проход был оплачен 15 000 баксов за лоцманскую проводку и 5 000 баксов за навигационное обеспечение и дополнительный буксир ЧФ РФ. Позорники, врать надо меньше", – написал Сергей Крабов, добавив, что почти никто из украинских военных даже не говорит на мове, предпочитая язык "оккупантов". 

"По факту протащили корыто на буксире и сделали из этого подвиг! Вот реально все ржали! Офигенный флот у вас теперь, один буксир, второе корыто которое 2 года назад горело и тут ответ почему на буксире, так еще оно спасательное!  Вам не стыдно, что за подвиг выдавать?﻿", – поинтересовался Дмитрий П.

"Опять-таки. Великие Укры аырыли Черное море, а нынче не могут канал прорыть. Забор не достроили от русских танков, рабицу разворовали. За гнилое корыто заплатили, весь мир посмешили", – констатировал.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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