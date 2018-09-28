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На пути к власти Тимошенко встала Россия

Юлия Тимошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Лидер "Батькивщины" рассказала, кто мешает ее политическому взлету

Опросы общественного мнения на Украине свидетельствуют: больше всего шансов стать следующим президентом Незалежной у Юлии Тимошенко. Впрочем, сама экс-премьер в своей победе совсем не уверена и уже готовит почву для достойного проигрыша. В частности, она предупредила сторонников, что Москва пытается помешать ее политической карьере.

Отвечая на вопрос о том, кого она считает главным оппонентом на предстоящих президентских выборах, Тимошенко не стала долго раздумывать. "Это, безусловно, все силы, которые будут выставлены страной-агрессором Российской Федерацией", – заявила она на пресс-конференции в Киеве в пятницу, 28 сентября.

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Впрочем, есть у лидера "Батькивщины" и еще один противник. "Есть второй враг, который сегодня так же уничтожает Украину, – это весь коррупционный круг во главе с действующим президентом, который уже 4,5 года уничтожает Украину, обирает ее до нитки", – приводит "Интерфакс" слова политика.

Ранее на этой неделе социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные последнего опроса украинцев. Оказалось, что в сентябре число сторонников Тимошенко возросло до 18%. У Порошенко поддержка 14% электората. У остальных кандидатов – не более 4% доверия избирателей. 

Николай ВИКТОРОВ
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