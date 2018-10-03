Российские военные этого даже не заметили, утверждает Киев

Во время похода через Керченский пролив корабли ВМС Украины "Донбасс" и "Корец" сопровождал бронекатер "Кременчуг", который Погранслужба РФ даже не увидела из-за его "специальной геометрии".

Об этом рассказал командир украинского бронекатера Александр Регула, под командованием которого "Кременчуг" смог пройти "вообще незамеченным". По его словам, российский пограничники, скорее всего приняли их за своих.

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"Мы же шли в режиме "радиомолчания". Они сначала думали, что это их собственные корабли пограничников. Тогда мы снова "потерялись" и появились не в том месте. Они нас заметили только когда мы уже возле "Донбасса" шли", – поведал он в интервью изданию "Укринформ".

Уже когда бронекатер занял позицию для конвоирования "Донбасса", российская сторона начала выяснять, что это за корабль. Регула отметил, что им помогли несколько факторов. Во-первых, темное время суток, а во-вторых, особенности самого катера.

"Обводы корпуса и покраска катера. На радаре оно показывает такую маленькую засветочку. Может помеха? Кто его знает? Захватить ее по-нормальному – нереально", – сказал командир.

Ранее "Утро" писало о том, что 23 сентября украинский корабль "Донбасс" и морской буксир "Корец" отправились в Азовское море на будущую базу ВМС Украины. Маршрут пролегал через Керченский пролив прямо под Крымским мостом. Украинские корабли сопровождали российские пограничники.