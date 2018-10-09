Депутаты Незалежной в Страсбурге пели, зиговали трезубцем, слали смерть России и швырялись микрофоном

Украинская делегация сегодня оторвалась по полной в стенах ПАСЕ. Сначала депутат Алексей Гончаренко совершил перформанс с резиновыми перчатками прямо в зале сессии, за что получил отлуп от председателя ассамблеи Лилиан Мори Паскье, подвергшая критике театрализованное представление от украинца.

Ну а затем был шабаш в кулуарах организации, где пыталась общаться с делегатами Незалежной единственная российская телекомпания, на которую они вылили весь свой запас актерских способностей.

Окружив репортера "России 1" Ольгу Скабееву, украинские парламентарии начали орать ей гимн свой страны, особо нажимая на строчку "згинуть наші вороженьки". Во время исполнения делегатша Ирина Геращенко вскинула руку в стиле нацистской зиги, только вместо вытянутой кисти тыкала в лицо россиянки тремя пальцами, изображая трезубец. После этого националист и ярый русофоб, бывший идеолог экстремистского "Правого сектора" Борислав Береза сообщил, что не понимает "кацапскую мову", выхватил микрофон у Скабеевой и, проорав "смерть врагу", артистично швырнул его на пол.

Журналистка пыталась поговорить с главой украинской делегации в ПАСЕ Владимиром Ариевым, однако тот сбежал от нее и заперся за дверью офиса, отведенного для украинцев. И все бы ничего, но сей депутат затем с трибуны сессии пожаловался на Скабееву, заявив, что та якобы силой намеревалась взять у него интервью. И все это происходило аккурат перед началом важного голосования по проекту документа по полномочиям делегаций в ассамблее.

"Прошу всех представителей в Совете Европы принять меры для того, чтобы не имели место подобные случаи физического оскорбления со стороны российского телевидения", – сказал Ариев и добавил, что его якобы цепляли за пиджак.

Однако если просмотреть видео этого "происшествия" в эфире программы "60 минут", ничего подобного российская журналистка не делала. Сама она рассказала, что депутаты выкрикивали непарламентские выражения, "скакали как макаки".

"Люди вспотели, глаза налились кровью, и эти слова, которые они произносили глядя мне в глаза – "смерть врагам", "смерть России", "смерть тебе". Это украинские власти", – подчеркнула Скабеева.

Напомним, ПАСЕ сегодня решила не обсуждать один из центральных докладов сессии – проект документа по полномочиям делегаций в ассамблее – и вернуть его в профильную комиссию. Резолюция могла бы определить, вернутся ли представители России в ассамблею. Теперь все отложено на начало 2019 года.

