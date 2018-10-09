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Украине угрожает дефолт

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Страна задохнется без денег МВФ

Без кредитной помощи Международного валютного фонда Незалежная очутится на пороге банкротства. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Мое понимание экономической ситуации говорит о том, что без кредита МВФ Украину может ждать дефолт", – сказал Коболев в интервью интернет-изданию "Левый берег", фрагмент которого опубликован во вторник, 9 октября.

Также он сообщил, что включен в состав переговорной группы с МВФ.

Представитель "Нафтогаза" заметил, что идут переговоры непросто, а его привлекли для разъяснения позиции "по узкому профильному вопросу".

Необходимо напомнить, что последняя миссия фонда уехала в середине сентября (а была она две недели) из Украины без решения о выделении очередного транша кредита в $2 миллиарда.

При этом 14 сентября украинский президент Петр Порошенко заверил нацию, что в стране не будет дефолта в 2019 г., несмотря на пиковые выплаты по госдолгу.

Еще ранее в том же месяце премьер-министр Владимир Гройсман оправдывался, что выполнение требований МВФ о повышении цен на газ для населения – это вынужденный шаг правительства, чтобы обеспечить выплаты по внешним долгам, а невыполнение данного требования фонда грозит финансовой катастрофой и дефолтом государству.

"Нас забросили в серьезную долговую яму. Очевидно, что экономика растет, но у нас на плечах такой долг, который мы сами не можем выплатить. Надо выходить на внешние рынки, перекредитовываться, уменьшать проценты", – предложил тогда украинцам методы спасения страны глава кабмина.

Гройсман подчеркнул, что является сторонником уменьшения цен на ресурсы.

"Но невыполнение требований поставит Украину на грань дефолта. Мы хотим кризиса? Я не кризисный премьер, я антикризисный", – цитирует его 7 сентября издание "Корреспондент".

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Киеву $17,5 миллиардов. Первый транш в $5 млрд Украине перечислен в марте 2015 г., второй – $1,7 млрд – в августе того же года. В 2016-м и 2017-м в Незалежную пришло по одному траншу в $1 млрд каждый. Украинские власти ожидали получить пятый транш до конца 2017 г., однако он не был выделен из-за невыполнения Киевом ряда условий, в том числе повышения цены на газ для всех потребителей.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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