Страна задохнется без денег МВФ

Без кредитной помощи Международного валютного фонда Незалежная очутится на пороге банкротства. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Мое понимание экономической ситуации говорит о том, что без кредита МВФ Украину может ждать дефолт", – сказал Коболев в интервью интернет-изданию "Левый берег", фрагмент которого опубликован во вторник, 9 октября.

Также он сообщил, что включен в состав переговорной группы с МВФ.

Представитель "Нафтогаза" заметил, что идут переговоры непросто, а его привлекли для разъяснения позиции "по узкому профильному вопросу".

Необходимо напомнить, что последняя миссия фонда уехала в середине сентября (а была она две недели) из Украины без решения о выделении очередного транша кредита в $2 миллиарда.

При этом 14 сентября украинский президент Петр Порошенко заверил нацию, что в стране не будет дефолта в 2019 г., несмотря на пиковые выплаты по госдолгу.

Еще ранее в том же месяце премьер-министр Владимир Гройсман оправдывался, что выполнение требований МВФ о повышении цен на газ для населения – это вынужденный шаг правительства, чтобы обеспечить выплаты по внешним долгам, а невыполнение данного требования фонда грозит финансовой катастрофой и дефолтом государству.

"Нас забросили в серьезную долговую яму. Очевидно, что экономика растет, но у нас на плечах такой долг, который мы сами не можем выплатить. Надо выходить на внешние рынки, перекредитовываться, уменьшать проценты", – предложил тогда украинцам методы спасения страны глава кабмина.

Гройсман подчеркнул, что является сторонником уменьшения цен на ресурсы.

"Но невыполнение требований поставит Украину на грань дефолта. Мы хотим кризиса? Я не кризисный премьер, я антикризисный", – цитирует его 7 сентября издание "Корреспондент".

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Киеву $17,5 миллиардов. Первый транш в $5 млрд Украине перечислен в марте 2015 г., второй – $1,7 млрд – в августе того же года. В 2016-м и 2017-м в Незалежную пришло по одному траншу в $1 млрд каждый. Украинские власти ожидали получить пятый транш до конца 2017 г., однако он не был выделен из-за невыполнения Киевом ряда условий, в том числе повышения цены на газ для всех потребителей.

