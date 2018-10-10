Военные учения России и переправа через Керченский пролив сильно беспокоят Незалежную

Соседи в очередной раз обвинили нашу страну в "агрессивной политике" по отношению к странам черноморского бассейна. В роли главного "обиженного" государства выступает, конечно, Украина. На фоне прошедших в Крыму масштабных военных учений в Незалежной снова высказались о "милитаризации" Крыма и Азовского моря. Происходящее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко назвал "поводом для озабоченности".



Не забыл он упомянуть и не дающий покоя украинцам Крымский мост, построенный "незаконно" и тоже якобы угрожающий стабильности в регионе.

По словам Ельченко, Незалежная внесет проект резолюции по Крыму в ГА ООН с требованием прекратить "милитаризацию Россией территории Украины и прилегающих районов", передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в тактических учениях на полигоне Опук на полуострове участвовали более трех тысяч военных Черноморского флота. Об этом "Новому Севастополю" рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

Украина обращалась к ООН из-за так называемой "оккупации" Азовского моря и до этого. Так, в конце сентября президент Незалежной просил ввести против России новые санкции, напоминает РИА ФАН.