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Украина вынесет на рассмотрение ГА ООН проект резолюции по "милитаризации" Крыма и Азовского моря

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Военные учения России и переправа через Керченский пролив сильно беспокоят Незалежную

Соседи в очередной раз обвинили нашу страну в "агрессивной политике" по отношению к странам черноморского бассейна. В роли главного "обиженного" государства выступает, конечно, Украина. На фоне прошедших в Крыму масштабных военных учений в Незалежной снова высказались о "милитаризации" Крыма и Азовского моря. Происходящее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко назвал "поводом для озабоченности".

Не забыл он упомянуть и не дающий покоя украинцам Крымский мост, построенный "незаконно" и тоже якобы угрожающий стабильности в регионе.

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По словам Ельченко, Незалежная внесет проект резолюции по Крыму в ГА ООН с требованием прекратить "милитаризацию Россией территории Украины и прилегающих районов", передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в тактических учениях на полигоне Опук на полуострове участвовали более трех тысяч военных Черноморского флота. Об этом "Новому Севастополю" рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

Украина обращалась к ООН из-за так называемой "оккупации" Азовского моря и до этого. Так, в конце сентября президент Незалежной просил ввести против России новые санкции, напоминает РИА ФАН.

Фоторепортаж
Добьют железная дорога и грузовики: Крымский мост рухнет зимой
Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia
Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia
Кристина ЧЕРНИКОВА
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