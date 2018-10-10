Нибиру
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Соседи в очередной раз обвинили нашу страну в "агрессивной
политике" по отношению к странам черноморского бассейна. В роли главного "обиженного"
государства выступает, конечно, Украина. На фоне прошедших в Крыму масштабных
военных учений в Незалежной снова высказались о "милитаризации" Крыма и
Азовского моря. Происходящее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко назвал "поводом
для озабоченности".
Не забыл он упомянуть и не дающий покоя украинцам Крымский мост, построенный "незаконно" и тоже якобы угрожающий стабильности в регионе.
По словам Ельченко, Незалежная внесет проект резолюции по Крыму в ГА ООН с требованием прекратить "милитаризацию Россией территории Украины и прилегающих районов", передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, в тактических учениях на полигоне Опук на полуострове участвовали более трех тысяч военных Черноморского флота. Об этом "Новому Севастополю" рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.
Украина обращалась к ООН из-за так называемой "оккупации" Азовского моря и до этого. Так, в конце сентября президент Незалежной просил ввести против России новые санкции, напоминает РИА ФАН.
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