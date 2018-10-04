Украинские власти нашлют на врага буксиры и списанные катера

ВМС Украины затеяли свои крупные морские учения на Азовском море в ответ на такие же ВМФ России. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов в четверг, 4 октября, выступая на совместной пресс-конференции с руководителем Бюро национальной безопасности Польша Павелом Солохом в Киеве.

"Украинские военные тоже проведут серьезные учения на Азовском море", – цитирует его УНИАН.

Он напомнил, что Россия планирует провести учения в данном регионе в ближайшее время.

Также Турчинов подчеркнул, что Киев сейчас усиливают береговую охрану и наращивает "авиационную компоненту" в Азове.

"Безусловно, мы готовы отвечать на любые провокации российской стороны", – резюмировал "кровавый пастор".

Ранее сегодня капитан первого ранга Дмитрий Коваленко, возглавивший операцию со стороны Украины по проходу через Керченский пролив в Азовское море буксира "Корец" и плавучей мастерской "Донбасс", заявил, что украинцы готовы были ринуться в бой с российскими пограничниками в случае необходимости. Военные моряки Незалежной приготовили пулеметы и раскатали на палубе пожарные рукава, дабы смыть противника, если бы он пошел на абордаж.

Данные заявления вызвали смех в России. По мнению главы комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, подобные высказывания таких украинских деятелей "рассчитаны на публику", мало разбирающуюся в политике, но прежде всего, на граждан Украины, "которых они пичкают такой грязной информацией".

"Пусть спокойно себя чувствуют, никто на них нападать не будет. Более того, думаю, мы сами готовы их защитить от кого угодно в наших водах", – цитирует телеканал RT Гемпеля.

Напомним, украинские корабли прошли под Крымским мостом 23 сентября. Их сопровождали катера береговой охраны РФ.

