Киев потерял разум, опасаясь российских "провокаций"

Корабли Незалежной в азовских водах неоднократно натыкались на снаряды. Морские боеприпасы разбрасывают российские диверсанты, убежден замначальника штаба командования украинских ВМС по евроатлантической интеграции Андрей Рыженко. Он полагает, что военная база позволит обеспечить безопасность кораблей в Азовском море.

"Основной задачей базы будет защита портов Азовского моря и обеспечение безопасности судоходства, что предусматривает проведение противоминных мероприятий", — цитирует Рыженко Hromadske.

Он также отметил, что в сложившейся ситуации "оппонент" может подкладывать мины чуть ли не на свое усмотрение – "неограниченно и с различных платформ".

Заявление Рыженко – это проявление "интеллектуального слабоумия, умственной неполноценности и военного маразма", считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. Он напомнил суть давних договоренностей, согласно которым Азовское море – общего пользования. В его акватории рыбачат как российские, так и украинские моряки.

"У меня возникает вопрос: в какой голове возникала мысль о необходимости борьбы с "минной угрозой"?" – возмутился эксперт в интервью "Федеральному агентству новостей".

Россия, отметил он, заняла позицию стороннего наблюдателя. Наше командование спокойно реагирует и на "дефиле" украинских кораблей под Крымским мостом, и на хвастливые выкрики о создании военной базы.

"Что касается "минной угрозы" – скажите, зачем россиянам нарываться на неприятности? Мы что, собираемся с моря атаковать украинскую территорию? Нет. Мы собираемся заходить в их бухты? Нет. Так какого черта? Мне кажется, что на тех минах, которые собираются выставлять украинцы, они сами и взорвутся... Пусть народ Украины увидит, какие дураки их политики, адмиралы и генералы", – подытожил собеседник агентства.

Накануне представители ВМФ Украины назвали прошедший под арками Крымского моста поисково-спасательный корабль "Донбасс" основой будущей военной базы. По мнению властей соседней страны, присутствие военно-морских сил Незалежной в Приазовье "будет сдерживать россиян от дерзких поступков".

Напомним, около Крыма украинские суда, направлявшиеся в Бердянск, появились 23 сентября. "Донбасс" и "Корец" на радость лидеру Незалежной Петру Порошенко проплыли под переправой через Керченский пролив. Президент сразу же похвастался, что корабли пополнят ряды судов военно-морской базы Украины на Азове.

Тогда же глава РК Сергей Аксенов сообщил, что украинцы действовали с разрешения Росморпорта и даже попросили помощи у лоцманской службы. Суда шли в сопровождении береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ, которая действовала в соответствии с нормами международного морского права. Через несколько дней в ВМС ВСУ заявили, что корабли прошли без спроса, так как Киев не нуждается в согласии российской стороны.

Крымский мост внес свою лепту в "дележку" Азовского моря. Украине всякий раз мерещится, что РФ заблокирует доступ к акватории.