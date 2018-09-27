Удивительный монумент стал объектом издевательства

Украинские власти решили занять пустующее место на Бессарабке, там, где до ноября 2013 г. стоял памятник Ленину. Напротив опустевшего пьедестала они поставили огромную руку цвета лазури.

Самым популярным у пользователей Сети, которых повеселил новый арт-объект, стало определение "рука Кремля", но были и те, кто выдвинул другие версии.

Так, журналист Олеся Медведева решила провести опрос, что может означать сия конечность в нынешних украинских реалиях: канонизированную "зигу", рвущегося из ада Бандеру либо это попросту рука, просящая милостыню, правда, установленная под неправильным углом.

В комментариях подписчики посчитали, что, скорее всего, это символ борьбы с коррупцией. "Синяя? Отрубили и умерла – неужели рука коррупции? Кто автор – НАБУ, ГПУ и т.д.?" – задали они вопросы и сами же себе и ответили: "Только на руку денег хватило, туловище на офшоры ушло".

Многие посчитали, что это нынешняя тонущая Украина. "Похоже, как кто-то тонет. В столице Украины", "страна тонет", "Тонет вся бывшая Украина в собственной столице", – написали они, добавив, что это очень "символично".

"Не надо искать смысла. <…> Она там, где и должно быть современное искусство, – в ж..е мира. Торчит и мозолит всем глаза", – отметил один из комментаторов.

Блогер Андрей Плахонин уверен, что новый памятник стал символом дружбы страны с МВФ.

"А к огромной руке, которую собрались установить на месте Ленина у Бессарабки, будут привозить миссии МВФ <…> в мэрии говорят, протянутая рука это символ дружбы. А ее огромный размер наглядно демонстрирует, как сильно мы хотим с МВФ дружить".

Однако один из авторов, видимо, помнящий советские мультфильмы, заявил, что "это рука водяного. Помните сказку? Рука высовывалась из воды, грозила пальцем и при этом звучали слова "должок".

"Символично, но вспомнилось: эти руки ничего не крали", – заключает журналист Елена Скидан.

В киевской мэрии пояснили, что арт-объект создан румынским скульптором Богданом Раци и называется Middle Way ("Золотая середина"). Скульптура символизирует дружбу и общение в рамках проекта "Киев – город мира", пишет издание "Страна.UA".

