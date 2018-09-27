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Украинские власти решили занять пустующее место на Бессарабке, там, где до ноября 2013 г. стоял памятник Ленину. Напротив опустевшего пьедестала они поставили огромную руку цвета лазури.
Самым популярным у пользователей Сети, которых повеселил новый арт-объект, стало определение "рука Кремля", но были и те, кто выдвинул другие версии.
Так, журналист Олеся Медведева решила провести опрос, что может означать сия конечность в нынешних украинских реалиях: канонизированную "зигу", рвущегося из ада Бандеру либо это попросту рука, просящая милостыню, правда, установленная под неправильным углом.
В комментариях подписчики посчитали, что, скорее всего, это символ борьбы с коррупцией. "Синяя? Отрубили и умерла – неужели рука коррупции? Кто автор – НАБУ, ГПУ и т.д.?" – задали они вопросы и сами же себе и ответили: "Только на руку денег хватило, туловище на офшоры ушло".
Многие посчитали, что это нынешняя тонущая Украина. "Похоже, как кто-то тонет. В столице Украины", "страна тонет", "Тонет вся бывшая Украина в собственной столице", – написали они, добавив, что это очень "символично".
"Не надо искать смысла. <…> Она там, где и должно быть современное искусство, – в ж..е мира. Торчит и мозолит всем глаза", – отметил один из комментаторов.
Блогер Андрей Плахонин уверен, что новый памятник стал символом дружбы страны с МВФ.
"А к огромной руке, которую собрались установить на месте Ленина у Бессарабки, будут привозить миссии МВФ <…> в мэрии говорят, протянутая рука это символ дружбы. А ее огромный размер наглядно демонстрирует, как сильно мы хотим с МВФ дружить".
Однако один из авторов, видимо, помнящий советские мультфильмы, заявил, что "это рука водяного. Помните сказку? Рука высовывалась из воды, грозила пальцем и при этом звучали слова "должок".
"Символично, но вспомнилось: эти руки ничего не крали", – заключает журналист Елена Скидан.
В киевской мэрии пояснили, что арт-объект создан румынским
скульптором Богданом Раци и называется Middle Way ("Золотая
середина"). Скульптура символизирует дружбу и общение в рамках проекта
"Киев – город мира", пишет издание "Страна.UA".
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