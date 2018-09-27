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Если украинское правительство выполнит требования, выставленные Международным валютным фондом для получения очередного финансового транша, это обанкротит и без того нищую страну. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров.
По его словам, Киев сейчас не в том положении, чтобы отказываться от денег, но и получить займ на приемлемых условиях он тоже не может, так как его кредитный рейтинг находится на дефолтном уровне.
"Нынешнему режиму надо заниматься экономикой и финансами, а не дурака валять и беспрерывно влезать в займы", – заявил экс-премьер в интервью изданию "Экономика сегодня".
Он подчеркнул, что выполнение требования о повышении цены на газ на 23% доведет до ручки украинцев, а промышленность страны станет еще менее конкурентоспособна. "Позиция МВФ понятна – по какой цене ты покупаешь газ на мировом рынке, по такой цене плюс накрутки и налоги ты должен продавать его своему собственному населению и промышленности", – отметил Азаров.
Отвечая на вопрос о внешнем долге страны, Николай Янович рассказал, что если собрать все долги Украины, то долг "превышает ВВП, и соотношение там будет порядка 115%".
"Страна приблизилась к полному банкротству", – сказал бывший руководитель правительства, добавив, что сейчас ситуацию спасают только "подачки в виде кредитов от международных финансовых организаций" и гранты от Европейского союза и других стран.
Он уверен, что Незалежную еще можно спасти, но для этого необходимо поднять национальную экономику и ограничить утечку капитала за границу.
"Невозможно спокойно смотреть, как миллиарды уходят в непонятном направлении, когда эти же миллиарды страна вынуждена брать в виде кредитов. С этим надо заканчивать", – заключил Азаров.
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