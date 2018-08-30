"Берет, не стесняясь": Россия спонсирует Украину больше всех

"Оккупант" стал лидером по вложениям в экономику Незалежной

С начала этого года Россия стала лидером по инвестициям в украинскую экономику, объем которых превысил треть от всех финансовых вложений в страну. Этот факт признан официально на государственном уровне – данные появились на сайте Госслужбы и статистики Украины.



По данным ведомства, за первые полгода 2018 года Россия вложила более 436 млн долларов. Далее в тройку с гигантским отставанием вошли Кипр (219 млн и Нидерланды (207,7 млн).

Вклад остальных "спонсоров" в Незалежную оказался в сравнении с российским просто смехотворным. Австрийцы инвестировали чуть менее 60 млн долларов, соседи-поляки – 54 млн. Французы и британцы – соответственно по 46,9 и 43,4 млн долларов.

Также из сведений министерства следует, что больше всего деньги вкладывались в финансовую и страховую сферы (59,6%). Менее 10% процентов инвестиций пришлось на торговлю (9,6%), промышленность (8,2%) и на информационные технологии (7,9%).

По словам политолога Юрия Светова, есть объективная причина, почему Украина пускает в свою экономику российские деньги, несмотря на крайне агрессивную риторику в адрес Москвы. Все просто – стране грозит банкротство.

"Поэтому [Украина ]берет деньги, не стесняясь, где только можно. Тем более, если судить по заявлениям их политиков, они берут эти деньги как некий "долг" России перед Украиной, которую Россия обязана после "веков угнетения" восстанавливать", – сказал эксперт в эфире радио Sputnik, передает РИА "Новости".

Впрочем, считает Светов, ситуация может скоро драматически измениться из-за заявлений Киева о разрыве дружбы с РФ, прекращении железнодорожного сообщения и прочим подобным обещаниям.